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Aslan'da mesaisi sürüyor

Aslanda Konya mesaisi sürüyor
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki çalışmanın ana bölümünde çift kale maç yapılırken, kazanan takım karşılaşmanın sonunda galibiyet pozu verdi. Cimbom bugün yapacağı idmanla Konya mesaisini sürdürecek.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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