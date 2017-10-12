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10 isim tamam sol bek belirsiz

Tudor, kazanan 11’i yine bozmayacak. Sadece sol bekte Linnes ve Latovlevici arasında belirsizlik yaşanıyor.

10 isim tamam sol bek belirsiz
Zorlu Konya deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ilk 11 netleşiyor... Teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroyu Konya'da da bozmayı düşünmüyor. Hırvat hoca sadece defansın solunda belirsizlik yaşıyor. Bu bölgede Linnes'in mi yoksa Latovlevici'nin mi oynayacağı yarın yapılacak son idmandan sonra netlik kazanacak. Öte yandan Tudor takımın, milli aradan sonra yine düşüş yaşamaması için ekstra özen gösteriyor. Hırvat hoca futbolcularıyla bire bir ilgileniyor.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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