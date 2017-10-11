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Tesadüf mü skandal mı? Yeni tartışma...

Genç futbolcuların yaşının büyütüldüğü dedikodularının ardından 'da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Tesadüf mü skandal mı? Yeni tartışma...

U17 Milli Takımı'nın 7 futbolcusunun doğum tarihinin aynı gün olduğu anlaşıldı.

7 futbolcunun, Federasyon'a gönderilen kimlik kartlarında gösterilen doğum tarihinin 1 Ocak olması, akılları karıştırdı.

İngiliz BBC'ye konuşan Eski Amerika Futbol Federasyonu Başkanı Anthony Kojo Williams, 26 futbolcunun yaşlarının olduğundan daha büyütüldüğünü iddia ederken bunu yapan tek ülkenin Nijer olmadığını söyledi.
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  • 11 Ekim 2017, Çarşamba 22:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

Şüpheli bir durum için kemik yaşı tespiti istenebilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 12.10.2017 10:13
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