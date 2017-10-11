Tesadüf mü skandal mı? Yeni tartışma...

Nijer U17 Milli Takımı'nın 7 futbolcusunun doğum tarihinin aynı gün olduğu anlaşıldı.
7 futbolcunun, Federasyon'a gönderilen kimlik kartlarında gösterilen doğum tarihinin 1 Ocak olması, akılları karıştırdı.
İngiliz BBC'ye konuşan Eski Amerika Futbol Federasyonu Başkanı Anthony Kojo Williams, 26 futbolcunun yaşlarının olduğundan daha büyütüldüğünü iddia ederken bunu yapan tek ülkenin Nijer olmadığını söyledi.
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