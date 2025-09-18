Özgür Özel kürsüde kala kaldı: Belediye başkanının adını unuttu

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüde yaptığı konuşmada dikkat çeken bir gafa imza attı.

Özel, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın ismini hatırlayamadı. Sosyal medyada gündem olan o anlarda Özel, "Yalova'da neydi adı?" diyerek yanındaki yardımcılarına sordu.

Yaptığı gafın farkına varan Özel, durumu toparlamak için, "Ben isim unutmam ama gönül dünyamdan sildiğim için zihnimden de silmişim onun adını" ifadelerini kullandı.