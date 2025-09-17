SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Siyaset Haberleri

CHP’de yaprak dökümü: Bir isim daha istifa etti

CHP’de yaprak dökümü devam ediyor. Sık sık siyasilerin yolsuzlukları ve parti içi sorunlarla gündeme gelen CHP’de, son olarak Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı istifa etti.. Selim kendisini istifaya götüren sürece ilişkin yaptığı açıklamasında, “Partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma derdinde olduğunu, ülke için herhangi bir ciddi projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 14:39
CHP’de yaprak dökümü: Bir isim daha istifa etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yolsuzluklarla gündeme gelen CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. Milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan CHP'li belediye başkanları ve idareciler yargı karşısında hesap verirken, parti içerisinde yaşanan yolsuzluklara tepki gösteren siyasetçiler de partilerinden istifa etmeye başladı. Son günlerde artan istifa dalgasına bu kez Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı da katıldı.

CHP içerisinde kişisel çıkarların ön planda olduğunu ve ülke yararına somut projelerin bulunmadığını belirterek CHP'den ayrıldığını duyuran Fidancı, şu ifadeleri kullandı:
"CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, 'hak, hukuk, adalet' diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk ve adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gitti."

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı partisinden istifa etti

CHP İÇİNDE YAŞANAN HUKUKSUZLUKLARI PAYLAŞACAĞIM

Son 4 yıldır örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü kaydeden Fidancı, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:
"Partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma derdinde olduğunu, ülke için herhangi bir ciddi projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebeple an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukları basın ve medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağım."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu’ya TAKVİM’den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Borsa İstanbul
Dışişleri Bakanlığı’na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal’den sonra Küre geliyor: Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’de enflasyon için net mesaj: 2026’da daha az hissedilecek
Türk Telekom
Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
TAKVİM ne dediyse o! CHP’de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir’in evinde Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Gürsel Tekin’den dikkat çekici açıklamalar! Partinin içine FETÖ sızdı | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerde
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL’yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel