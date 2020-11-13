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    • Siyaset
    • 13.11.2020 13:23
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    • 13.11.2020 13:39
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    'nin ekonomi gezisinden sıkılan , tekne turuna çıktı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , 20 vekili görevlendirdi ve " " adı altında bir otobüsle turuna çıkmaları talimatı verdi. Bu kafile arasında yer alan İstanbul Milletvekili ise 'de sıkılmış olacakki kendisini denize attı. Tekne turuna çıkan Erdoğdu, çektiği videoları da hesabından paylaştı.

    Türkiye'yi gezmek üzere yola çıkan 'CHP Ekonomi Otobüsü'nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin'de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Geçtiğimiz Salı günü Türkiye'yi gezmek üzere 'CHP Ekonomi Otobüsü' yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlandırdığı 20 vekilin yanı sıra otobüste Genel Başkan yardımcıları ve Parti Meclis üyeleri de yer aldı.

    ERDOĞDU SOLUĞU TEKNEDE ALDI
    Otobüs Mersin'e geldiğinde sıkıldığı anları değerlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu soluğu teknede aldı. Burada bir tekneye binen Erdoğdu, keyifli deniz yolculuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

    Ekonomi Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen vekilin keyif yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.
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