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    • 10.11.2020 09:11
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    Yönetmen 'den ve 'ne isyanı: Şeritler ayağıma dolandı, düşüp yaralandım

    Yönetmen  ve ’ne tepki gösterdi. Yönetmen Murat Şeker, “ ve Kurbağalıdere’de yollara çekilen şeritleri kaldırmadınız. Rüzgar nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı; düşüp yaralandım. Yürüyüş yolunu onarmalısınız. Sulama sistemindeki uyumsuzluk nedeniyle kullanılamayacak durumda olan yerler var” dedi

    Ünlü yönetmenden İBB ve Kadıköy Belediyesi'ne isyan

    Yönetmen Murat Şeker, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem Kadıköy Belediyesi'ne, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

    "DÜZGÜN HALE GETİRMEK İSTER MİSİNİZ?"
    Şeker, sular içinde kalan yolun fotoğrafını çekip "Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunu onarmak, düzgün hale getirmek ister misiniz Kadıköy Belediyesi?" yorumunda bulundu.

    "DÜŞÜP YARALANDIM"
    Şeker ayrıca İBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Yoğurtçu Parkı ve Kurbağalıdere'deki şu şeritleri kaldırmadınız.

    Az önce yürüyüş yaparken rüzgâr nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı, düştüm. Yaralandım. Lifim kopmamıştır umarım. Lütfen burayı bitirin, şeritleri kaldırın" diye yazarak düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.
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    Haberler Siyaset Yönetmen Murat Şeker'den İBB ve Kadıköy Belediyesi'ne Yoğurtçu Parkı isyanı: Şeritler ayağıma dolandı, düşüp yaralandım