Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Milli enerji ve güçlü ekonomi vizyonuyla yaptığı tüm çalışmalar için değerli kardeşim Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep daha ileriye" ifadesini kullandı.