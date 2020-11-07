En kısa sürede temasların neticelenmesi ve hükümetin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ettiklerini kaydeden Tatar, anayasa gereği hükümetin kurulması için 15 gün vakit olduğunu ancak bu sürecin daha erken sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Tatar, "Halka hizmetin devam etmesi, ekonomik anlamda sıkıntıların aşılması ve çalışmaların hızla ilerlemesi için hükümetin bir an önce oluşturulmasında büyük yarar vardır. Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir." dedi.

"ÜLKENİN ACİLEN HÜKÜMETE İHTİYACI VARDIR"

UBP Genel Başkan Vekili Saner de aldığı görev için UBP adına Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti.

En kısa zamanda hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inandığını belirten Saner, "Ülkenin acilen hükümete ihtiyacı vardır. Bütçenin geçmesi için çok ivedi bir şekilde hükümetin kurulması gerekmektedir. Büyük projelere imza atabilmek için bir an önce hükümeti kurup, çalışmalarımıza başlama sorumluluğunu hissettiğimi ifade ediyorum." dedi.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Saner'in anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.