İRAN'DAN İBLİS MANŞETİ

Birkaç ülkenin dışında şu ana kadar Macron'a resmi bir kınama gelmedi. Arap Birliği'nin dahi sessiz kaldığı olaylara İran'dan sert tepki geldi. İran'da muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz bugünkü manşetini Macron'a ayırdı. Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan Fransa Cumhurbaşkanı'nı kınadı.