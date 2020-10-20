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    • 20.10.2020 12:40
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    • 20.10.2020 12:53
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    SON DAKİKA: ve konusunda anlaştı

    Gelen son dakika haberine göre; Başbakanı , İsrail ve 'nin konusunda anlaştığını duyurdu.

    DHA
    Filistinlileri derinden yaralayan anlaşma imzalandı

    'de 'in Müslümanlara karşı zulmüne sessiz kalan İsrail'le normalleşme kapsamında bugün yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

    VİZESİZ SEYAHAT
    İsrail Başbakanı , İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı.

    İSRAİL İÇİN VİZEYİ KALDIRAN İLK ARAP ÜLKESİ OLDU
    İsrail medyasının haberine göre, , İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Anlaşmanın, 'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenen törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalandı.

    İLK İMZALAR BEYAZ SARAY'DA ATILMIŞTI
    Diğer yandan, bugün İsrail'e giden BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzaladı. İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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    Haberler Siyaset SON DAKİKA: İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri vizesiz seyahat konusunda anlaştı