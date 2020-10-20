Filistin'de İsrail'in Müslümanlara karşı zulmüne sessiz kalan Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le normalleşme kapsamında bugün yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

VİZESİZ SEYAHAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin vizesiz seyahat konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı.

İSRAİL İÇİN VİZEYİ KALDIRAN İLK ARAP ÜLKESİ OLDU

İsrail medyasının haberine göre, BAE, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenen törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalandı.

İLK İMZALAR BEYAZ SARAY'DA ATILMIŞTI

Diğer yandan, bugün İsrail'e giden BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzaladı. İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.