Selahattin Demirtaş'tan sonra terörist abisi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı. "Halk savaşı sokakta başlar" sözleriyle terör örgütünün yayın organlarına gönderilen alçak son dakika çağrısı akıllara Kobani bahanesiyle Selahattin Demirtaş'ın yaptığı ve sokaklarda hendeklerin kazıldığı kurban eti dağıtan müslüman kürt çocuklarının binalardan atılarak, ateşe verilerek şehit edildiği vahşet günlerini akıllara getirdi.

İşte Terörist Demirtaş'ın kardeşi Selahattin Demirtaş gibi sokak çağrısı yaptığına ilişkin haber ve ayrıntıları;

TERÖRİST DEMİRTAŞ'TAN ALÇAK SOKAK ÇAĞRISI

Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde aldığı cezalardan dolayı cezaevinde bulunan ve son günlerde farklı açıklamalar yapan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist abisi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı.