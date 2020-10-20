Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Siyaset
    • 20.10.2020 14:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2020 14:53
    ABONE OL

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili , leri öncesi partisinin 'yle yaptığı örtülü ittifakı anlattı

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili , lerinden önce partisinin 'yle yaptığı örtülü ittifakı anlattı. Özdağ " içerisinde Genel Başkanı üç kez aradım ve dedim ki; ‘’ı biz (İYİ Parti) kazanamıyoruz ama ’de kaybediyor.’ Üç kez. Bütün Kars’ta biz (İYİ Parti) 900 oy aldık, bin 200 oyla da MHP kaybetti." dedi.

    Zeynel Yaman

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili ; partisinin 2019 tarihinde gerçekleşen lerde ile yaptığı örtülü ittifakı anlattı. Ümit Özdağ; yerel ler sürecinde 'ta 'ye destek verilmesi için İYİ Parti Genel Başkan 'i üç kez aradığını belirterek, "MHP orada (Kars'ta) bin 200 oyla kaybetti. Biz (İYİ Parti) 900 oy almıştık" dedi.

    ÖZDAĞ: IĞDIR'DA EN SON HDP KAZANDIĞI ZAMAN 'KÜRDISTAN'IN SINIRLARI BURAYA DAYANDI' AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI
    Ümit Özdağ, özel bir televizyon kanalında şunları söyledi: "Iğdır ve Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediğimizi açıklıyorum çünkü burası vatan, burası vatan toprakları.. Iğdır'da en son HDP kazandığı zaman 'Kürdistan'ın sınırları buraya dayandı' açıklamasını yapmışlardı. Biz Hakkari'den Edirne'ye bütün vatanı Türkiye biliyoruz. Türk vatanı biliyoruz ve öyle kalması için de mücadele ediyoruz. Burada siyasi parti değil önemli olan milli duruştur."

    "MHP KARS'TA BİN 200 OYLA KAYBETTİ. BİZ 900 OY ALMIŞTIK"
    "Iğdır'ı kabul ettirdim. Kars'ı ne yazık ki kabul ettiremedim. Daha sonra seçim içerisinde Sayın Genel Başkanı (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i üç kez aradım ve dedim ki; 'Kars'ı biz (İYİ Parti) kazanamıyoruz ama MHP de kaybediyor." Üç kez. 'HDP kazanıyor'. Biz bütün Kars'ta (İYİ Parti) 900 oy aldık, bin 200 oyla da MHP kaybetti."

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    HUAWEI APP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Siyaset İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 31 Mart seçimleri öncesi partisinin HDP'yle yaptığı örtülü ittifakı anlattı