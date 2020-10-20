CHP Genel Merkezi, Bekir Coşkun'un cenazesinde Kılıçdaroğlu'yla yan yana saf tutan Muharrem İnce'ye sansür uyguladı

EN SON ŞUBAT AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yapmıştı.