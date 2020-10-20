CHP Genel Merkezi, Bekir Coşkun'un cenazesinde Kılıçdaroğlu'yla yan yana saf tutan Muharrem İnce'ye sansür uyguladı

Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesi bugün Ankara Çankaya'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de yan yana saf tuttu.
CHP'DEN İNCE SANSÜR
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda ve basın mensuplarına servis edilen fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi olan Muharrem İnce'ye yer verilmedi, sansür uygulandı.
EN SON ŞUBAT AYINDA GÖRÜŞTÜLER
Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yapmıştı.
İNCE, "MEMLEKET HAREKETİ" BAŞLATTI
Şubat ayındaki görüşmeden sonra sessizliğe bürünen Muharrem İnce, 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi" adını verdiği bir girişimde bulundu.Türkiye'yi gezmeye çalışan İnce, buralarda yaptığı görüşmelerde parti kurmak için nabız yokluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise İnce'nin başlattığı hareket hakkında sorulan sorulara sessiz kalıyor.
CHP'NİN İNCE'YE SANSÜR UYGULAYIP SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAFLAR