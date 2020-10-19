SEÇİMLER SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

YSK Başkanı Şefik, Şubat 2020'den bu yana cumhurbaşkanı seçiminin gündemde olduğunu kaydederek, 26 Nisan'da yapılması gereken seçimin salgın sebebiyle ertelendiğini kaydetti. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunda 11 adayın yarıştığını belirten Şefik, Tatar ve Bağımsız Cumhurbaşkanı'nın ikinci tura kaldığını kaydetti. Şefik, dün yapılan ikinci turdan sonra seçimi kazanan ve KKTC'nin 5'nci Cumhurbaşkanı olan Tatar'ı tebrik etti.

ANT İÇEREK GÖREVE BAŞLAYACAK

Bazı bakan ve milletvekilleri de tören sırasında hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde ant içerek göreve başlayacak. KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.