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    • 16.10.2020 17:05
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    • 16.10.2020 17:05
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    , 'in 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

    , 'de rejiminin yeni atanan bakanlarından 7'sini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine ekledi. Böylece yaptırım uygulanacak kişi sayısı 280'e çıktı.

    AB, Esed listesine yeni isimler ekledi

    (), 'de rejiminin yeni atanan bakanlarından 7'sini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine ekledi.

    70 KURULUŞ DA VAR
    AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 280'e çıktı. Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

    2011'DEN BERİ KISITLAYICI TEDBİRLER UYGULANIYOR
    AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor.

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