"KATILIM BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA OLDU"

Tatar, 11 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlandığını ve 18 Ekim'de ikinci turun yapılacağını hatırlatarak UBP olarak CTP'yi ziyaret ettiklerini ve Erhürman'ı gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ettiğini kaydetti.

Gelecek süreci nasıl değerlendirebileceklerini ele aldıklarını kaydeden Tatar, "Önemli olan KKTC demokrasisinin en iyi şekilde çalışması ve halkımızın sandığa iradesini yansıtabilmesidir. 11 Ekim günü maalesef, belki biraz da pandeminin etkisiyle, katılım beklediğimizin altında olmuştur. İnşallah bu pazar katılım daha yüksek olur. Bu pazar herkesi sandıklara gidip, iradesini sandığa yansıtmasını temenni ediyorum." diye konuştu.