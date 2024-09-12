Yaş şartsız emeklilik geldi! Senelerce beklemeden anında emekli olun

EYT yönetmeliği kapsamındaki kişiler, yaş şartı olmaksızın emekli olma hakkına sahiptir. Ancak kısmi emeklilik söz konusu olduğunda, kadınlar için 58, erkekler için 60 olan yaş şartı EYT sahipleri için de geçerlidir. Bunun dışında, EYT sahipleri, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlamışlarsa yaşlarından bağımsız olarak emekli olabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) sisteminde yaş şartı olmaksızın emeklilik imkânı çok dar bir çerçevede mümkündür. Farklı koşullara bağlı olarak, belirli gruplar için yaş şartı bulunmamaktadır. SGK Başuzmanı İsa Karakaş bu konuda detaylı bilgiler vererek, bu imkândan kimlerin yararlanabileceğini açıkladı.

Karakaş'a göre, ilk sigortalı oldukları dönemde çalışma kapasitelerinin en az yüzde 60'ını kaybeden kişiler engelli emeklilik haklarından yararlanamıyor. Ancak bu kişiler engelli erken emeklilik kapsamında emekli olabiliyor. Engellilik oranına göre emeklilik şartları ise şu şekilde:

Yüzde 50-59 arası engellilik durumu: En az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü şartı aranıyor.

Yüzde 40-49 arası engellilik durumu: En az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü şartı aranıyor.

Bu kişiler için yaş şartı aranmıyor ve engellilik durumları nedeniyle daha erken emekli olabiliyorlar.