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Yaş şartsız emeklilik geldi! Senelerce beklemeden anında emekli olun

Türkiye'deki emeklilik sistemi, özellikle çalışanlar için yaş şartı nedeniyle tartışma konusudur. Kadınlar için şu anda 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı, önümüzdeki yıllarda her iki cinsiyet için de kademeli olarak 65'e çıkarılacaktır.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 14:50 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 14:50
Yaş şartsız emeklilik geldi! Senelerce beklemeden anında emekli olun

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EYT yönetmeliği kapsamındaki kişiler, yaş şartı olmaksızın emekli olma hakkına sahiptir. Ancak kısmi emeklilik söz konusu olduğunda, kadınlar için 58, erkekler için 60 olan yaş şartı EYT sahipleri için de geçerlidir. Bunun dışında, EYT sahipleri, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlamışlarsa yaşlarından bağımsız olarak emekli olabilirler.

Yaş Şartı Olmadan Emekli Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde yaş şartı olmaksızın emeklilik imkânı çok dar bir çerçevede mümkündür. Farklı koşullara bağlı olarak, belirli gruplar için yaş şartı bulunmamaktadır. SGK Başuzmanı İsa Karakaş bu konuda detaylı bilgiler vererek, bu imkândan kimlerin yararlanabileceğini açıkladı.

Karakaş'a göre, ilk sigortalı oldukları dönemde çalışma kapasitelerinin en az yüzde 60'ını kaybeden kişiler engelli emeklilik haklarından yararlanamıyor. Ancak bu kişiler engelli erken emeklilik kapsamında emekli olabiliyor. Engellilik oranına göre emeklilik şartları ise şu şekilde:

Yüzde 50-59 arası engellilik durumu: En az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü şartı aranıyor.

Yüzde 40-49 arası engellilik durumu: En az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü şartı aranıyor.

Bu kişiler için yaş şartı aranmıyor ve engellilik durumları nedeniyle daha erken emekli olabiliyorlar.

Kısmi Emeklilikte Yaş Şartı Devam Ediyor

EYT kapsamına girmeyen kişiler için kısmi emeklilikte yaş şartı hala geçerli. Kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor. Ancak tam emeklilikte olduğu gibi bu durumda da sigortalılık süresi ve prim günü şartı sağlanması gereken önemli kriterler arasında yer alıyor.

Engellilik Durumunda Yaş Şartına Tabi Olmadan Emeklilik Mümkün

Türkiye'de belirli engellilik oranlarına sahip kişilere yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanınır. Çalışma kapasitelerinin yüzde 60'ını veya daha fazlasını kaybedenler engellilik emekliliğinden yararlanamasalar bile erken engellilik emekliliği ile yaş şartına tabi olmadan emekli olabilirler. Daha düşük engellilik oranlarına sahip olanlar için prim günü sayısı ve sigorta süresi dikkate alınır.

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