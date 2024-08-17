1991-1998-2020 arası SSK girişliler işte şimdi sevinecek: 10-13-16 yıllık primi dolanlara erken emeklilik!

Ayrıca, bu süre zarfında 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın hangisi en son tamamlanmışsa, o tarihe göre belirlenir ve yaş sınırı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a kadar yükselebilir.

EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri EYT düzenlemesi, özellikle tarım işçileri için büyük bir kolaylık sağlıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları durumunda yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

Bu düzenleme, 1984 yılında yapılan bir değişiklikle başlatılmış ve 2008 yılında sona ermiş olsa da, 2008 öncesinde tarım sigortası bulunanların hakları korunmaya devam ediyor.

12.5 Yıl Primle Emeklilik: Şartlar Neler? 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte düzenleme var. Bu kişiler için prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıl prim ödemeye yükseltildi.