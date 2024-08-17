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1991-1998-2020 arası SSK girişliler işte şimdi sevinecek: 10-13-16 yıllık primi dolanlara erken emeklilik!

Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen emeklilik, kısmi emeklilik sistemi sayesinde daha erişilebilir hale geliyor. Yeterli prim gününü dolduramamış çalışanlara umut veren bu sistem, çeşitli şartlarla erken emeklilik imkanı sunuyor. Yakında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler hakkında detaylar haberimizde!

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:08 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:08
1991-1998-2020 arası SSK girişliler işte şimdi sevinecek: 10-13-16 yıllık primi dolanlara erken emeklilik!

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Yeterli prim günü olmayan çalışanlar için büyük bir fırsat sunan kısmi emeklilik sistemi, emekliliği daha erişilebilir bir hedef haline getiriyor. Az primle emeklilik sağlayan bu sistem hakkında bilmeniz gerekenler ve yakında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler haberimizde!

Kısmi emeklilik, tam emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ancak belirli bir süre prim ödemiş sigortalılara tanınan bir haktır. Bu sistem, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen ancak prim günü eksikliği olan çalışanlar için önemli bir fırsat sunar. Emeklilik için gereken prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sigorta kurumuna göre değişiklik gösterir.

10 Yıl Primle Emeklilik: Kimler Faydalanabilir?

10 yıl, yani 3600 prim günü ödeyen sigortalılar için emeklilik kapısı aralanıyor. Bu imkandan yararlanabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci önemli kriter ise SSK kapsamında sigortalı olmaktır.

Ayrıca, bu süre zarfında 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın hangisi en son tamamlanmışsa, o tarihe göre belirlenir ve yaş sınırı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a kadar yükselebilir.

EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri

EYT düzenlemesi, özellikle tarım işçileri için büyük bir kolaylık sağlıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları durumunda yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

Bu düzenleme, 1984 yılında yapılan bir değişiklikle başlatılmış ve 2008 yılında sona ermiş olsa da, 2008 öncesinde tarım sigortası bulunanların hakları korunmaya devam ediyor.

12.5 Yıl Primle Emeklilik: Şartlar Neler?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte düzenleme var. Bu kişiler için prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıl prim ödemeye yükseltildi.

Bu süre zarfında, 25 yıl sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir. Bu yeni düzenlemelerle, emeklilik sistemi daha esnek hale getirilerek daha fazla çalışanın yararlanması amaçlanmaktadır.

Kısmi emeklilik, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen pek çok çalışan için önemli bir umut kaynağı olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, daha az prim günü ile emekli olma imkanı genişlerken, sistemdeki esneklikler çalışanların lehine geliştirilmeye devam ediyor.

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