Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

👉Birikmiş Yetim Aylığı Sorgulama Nasıl Yapılır? Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden gerçekleşebilir. Birikmiş yetim aylığının tutarını öğrenmek isteyen kişiler, e-devlete girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girmeli ve "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına girmelilerdir. Arama kısmına bu sayfanın adının yazılmasından sonra kişilerin ne kadar aylık aldıkları dökümleri kendilerine verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu işlemi yapmak isteyen kişiler ise kimlikleri ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından yetim aylıklarını öğrenebilirler.

👉Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi? Güncel olarak dul kadının hem babasından hem de eşinden emekli maaşı alma hakkı mevcuttur. Ancak babadan emekli maaşı almak isteyen kadınların eşleri, babalarından önce vefat etmiş olmalıdır. Ancak eşinin vefatından belirli bir süre geçmesinden sonra kişiler, babalarını kaybetmişlerse babalarından da emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler. Aynı zamanda dul kadınların kendilerinin de sigortalı olarak çalışmamaları ya da emekli olmaları şartları kendilerinde aranır.

👉Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar? Yetim aylığı alan çocukların kendilerine düşen maaş payı %25'tir. Yani, vefat etmiş olan babanın vefat etmeden önce almakta olduğu emekli maaşının %25'i kadarı çocuklara verilir. Bununla beraber, babanın annesi ve babası sağ ise onlara ve eşlerine de maaş bağlanır. Onlara bağlanan maaş yüzdeleri ise şöyle sıralanmıştır: • Dul karı ve koca için % 50 (Eğer aylık alacak yetim yoksa dul eşlere % 75 oranında maaş verilir.)

• Eğer vefat eden kişinin anne ve babası da sağ ve bakıma muhtaç ise, annesine, babasına ve yetim çocuklarına %25

👉Babadan Kalan Emekli Maaşı Almak İçin Nereye Başvurulur? Babanın emekli maaşının alınabilmesi için kişilerin Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapmaları gereklidir. Babalarından kalan emekli maaşını alabilmek içi sunulmuş olan koşulları yerine getirdiklerini kanıtlamalarından sonra, kişilere yetim aylığı bağlanır. Sunulmuş ola şartlar sağlandığı müddetçe yetim aylığı alınmaya devam edilebilir. 👉Yetim Aylığı Ne Zaman Başlar? Yetim aylığının alınmaya başlanma tarihi, yetim kalmış olan kişilerin yetim aylığı başvurularını tamamlamalarından sonra gerçekleşir. Kişiler, işlemlerini tamamladıktan sonraki ayda yetim aylığı almaya başlayabilirler. Yetim maaşları, kendilerine açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatar.

👉Yetim Maaşı Birikir Mi? Yetim maaşının birikmesi, kişilerin babalarını kaybetmelerinden ve yetim aylığı için başvuru yapana kadar geçen süre içinde gerçekleşir. Yetim ya da dul maaşı alacak olan kişiler, başvuru yapmış oldukları aydan sonraki ayda maaş almaya başlarlar. Bu maaşı alana kadar da kendilerine maaş ödemesi yapılması gereken gün kadarki ek ödeme, alacakları maaşa eklenir. Birikmiş yetim ya da dul maaşı, kişilerin alacakları ilk maaştır. 👉Yetim Aylığı Anneye Devreder Mi? Yetim aylığı alan kızlar, evlenmeleri ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamalarından sonra babadan emekli maaşı almaya devam edemezler. Kendilerinin almadıkları emekli maaşları da annelerine aktarılır ve annelerinin almaya başladıkları dul maaşı oranı %75 olur.