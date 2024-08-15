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Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Birikmiş yetim aylığı sorgulaması, e-devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, e-devlet hesabına giriş yaparak "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına ulaşabilir ve birikmiş aylıklarına dair detayları inceleyebilirler. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri'ne kimlikleriyle başvuranlar, bu konuda yüz yüze bilgi alabilirler.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 15:06 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 15:06
Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

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Birikmiş yetim aylığını öğrenmek isteyenler, e-devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla bu bilgiyi edinebilirler. E-devlet'te "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" bölümüne girerek, birikmiş aylık tutarlarını görüntüleyebilirler. Alternatif olarak, SGK Müdürlükleri'ni ziyaret eden vatandaşlar, kimlikleriyle başvuru yaparak yetkili personelden detaylı bilgi alabilirler.

Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiler, öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmalı ve ardından Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına yönelmelidir. Burada "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına erişerek arama kısmına ilgili başlığı yazmalıdırlar. Böylece, aylık alınan tutarlar gibi detaylı bilgilere ulaşabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiler ise kimlikleriyle birlikte ilgili müdürlüklerdeki çalışanlardan yardım alarak yetim aylığı tutarlarını öğrenebilirler. Peki babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

👉Vefat etmiş babadan maaş alabilmek için gerekli olan şartlar şöyle sıralanmıştır:

• Yaşlılık ve ölüm sigortası için en az 1800 prim günü ödenmiş olması gereklidir.
• Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan kişiler, en az 5 yıl boyunca sigortalı ve 900 prim gününü ödemiş olmalılardır.
• Babadan emekli maaşı almak isteyen kişilerin babalarının vefatı gerçekleşmeden önce emekli olmuş olmaları gereklidir.
• Vefat etmiş olan babanın SGK borçlarının tümü ödenmiş olmalıdır.

👉Birikmiş Yetim Aylığı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden gerçekleşebilir. Birikmiş yetim aylığının tutarını öğrenmek isteyen kişiler, e-devlete girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girmeli ve "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına girmelilerdir. Arama kısmına bu sayfanın adının yazılmasından sonra kişilerin ne kadar aylık aldıkları dökümleri kendilerine verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu işlemi yapmak isteyen kişiler ise kimlikleri ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından yetim aylıklarını öğrenebilirler.

👉Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi?

Güncel olarak dul kadının hem babasından hem de eşinden emekli maaşı alma hakkı mevcuttur. Ancak babadan emekli maaşı almak isteyen kadınların eşleri, babalarından önce vefat etmiş olmalıdır. Ancak eşinin vefatından belirli bir süre geçmesinden sonra kişiler, babalarını kaybetmişlerse babalarından da emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler. Aynı zamanda dul kadınların kendilerinin de sigortalı olarak çalışmamaları ya da emekli olmaları şartları kendilerinde aranır.

👉Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar?

Yetim aylığı alan çocukların kendilerine düşen maaş payı %25'tir. Yani, vefat etmiş olan babanın vefat etmeden önce almakta olduğu emekli maaşının %25'i kadarı çocuklara verilir. Bununla beraber, babanın annesi ve babası sağ ise onlara ve eşlerine de maaş bağlanır. Onlara bağlanan maaş yüzdeleri ise şöyle sıralanmıştır:

• Dul karı ve koca için % 50 (Eğer aylık alacak yetim yoksa dul eşlere % 75 oranında maaş verilir.)
• Eğer vefat eden kişinin anne ve babası da sağ ve bakıma muhtaç ise, annesine, babasına ve yetim çocuklarına %25

👉Babadan Kalan Emekli Maaşı Almak İçin Nereye Başvurulur?

Babanın emekli maaşının alınabilmesi için kişilerin Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapmaları gereklidir. Babalarından kalan emekli maaşını alabilmek içi sunulmuş olan koşulları yerine getirdiklerini kanıtlamalarından sonra, kişilere yetim aylığı bağlanır. Sunulmuş ola şartlar sağlandığı müddetçe yetim aylığı alınmaya devam edilebilir.

👉Yetim Aylığı Ne Zaman Başlar?

Yetim aylığının alınmaya başlanma tarihi, yetim kalmış olan kişilerin yetim aylığı başvurularını tamamlamalarından sonra gerçekleşir. Kişiler, işlemlerini tamamladıktan sonraki ayda yetim aylığı almaya başlayabilirler. Yetim maaşları, kendilerine açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatar.

👉Yetim Maaşı Birikir Mi?

Yetim maaşının birikmesi, kişilerin babalarını kaybetmelerinden ve yetim aylığı için başvuru yapana kadar geçen süre içinde gerçekleşir. Yetim ya da dul maaşı alacak olan kişiler, başvuru yapmış oldukları aydan sonraki ayda maaş almaya başlarlar. Bu maaşı alana kadar da kendilerine maaş ödemesi yapılması gereken gün kadarki ek ödeme, alacakları maaşa eklenir. Birikmiş yetim ya da dul maaşı, kişilerin alacakları ilk maaştır.

👉Yetim Aylığı Anneye Devreder Mi?

Yetim aylığı alan kızlar, evlenmeleri ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamalarından sonra babadan emekli maaşı almaya devam edemezler. Kendilerinin almadıkları emekli maaşları da annelerine aktarılır ve annelerinin almaya başladıkları dul maaşı oranı %75 olur.

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