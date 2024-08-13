PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emekliye ödemeler güncellendi! 4A 4B 4C emeklisine müjde: Bugün ve yarın sabah geliyor!

Son yıllarda emeklilik dönemine adım atan vatandaşlar, bankaların sunduğu cazip promosyonlarla emekli maaşlarını daha avantajlı koşullarda almanın keyfini çıkarıyor. Bankalar arasında yaşanan bu promosyon yarışı, emeklilere maaşlarını taşıma karşılığında önemli miktarlarda nakit destek, düşük faizli kredi imkanları ve çeşitli indirimler sunuyor. Bu fırsatlar, emeklilerin maddi anlamda daha rahat bir yaşam sürmelerine katkıda bulunurken, bankaların müşteri sadakatini artırma çabasını da gözler önüne seriyor. Emekli maaşını hangi bankaya taşımak gerektiği konusu, emekliler için kritik bir karar haline geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 08:14 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 08:14
Emekliye ödemeler güncellendi! 4A 4B 4C emeklisine müjde: Bugün ve yarın sabah geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik dönemine ulaşan milyonlarca vatandaş, bankaların sunduğu özel promosyonlarla ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan emeklilere, bankalar tarafından sunulan promosyonlar arasında nakit ödüller, ücretsiz EFT/havale işlemleri ve düşük faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Bu promosyonlar, emeklilerin mali açıdan daha avantajlı bir emeklilik dönemi geçirmelerine olanak tanırken, bankalar için de yeni müşteri kazanımı sağlıyor. Emekli maaşını taşımayı düşünenler, bankaların sunduğu farklı avantajları değerlendirerek en uygun teklifi seçme şansına sahip oluyor.

Birçok banka, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara yüksek miktarlarda nakit promosyonlar ve ek avantajlar sunarak müşteri çekmeyi hedefliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon sunuyor ve sunduğu diğer avantajlar neler? İşte 2024 yılında emekliler için bankaların sunduğu fırsatlar…

2024 yılında bankalar, emekli maaşını kendilerine taşıyan vatandaşlar için cazip promosyonlar ve ek avantajlar sunarak müşteri kazanmayı hedefliyor. ING, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Denizbank gibi büyük bankalar, sundukları yüksek promosyon miktarları ve ek avantajlarla emeklilik dönemini daha rahat ve avantajlı hale getirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Emeklilerin, bankaların sunduğu bu fırsatları değerlendirerek, emeklilik dönemlerinde daha iyi bir finansal pozisyon elde etmeleri mümkün olabilir.

ING: Toplamda 18.000 TL'ye Varan Promosyon!

ING, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu büyük promosyon tutarı, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar için ciddi bir ek gelir kaynağı olabilir.

Ayrıca, ING, müşterilerine her ay 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı tanıyor. %51,00 gibi yüksek bir faiz oranıyla dikkat çeken banka, günlük faiz seçeneğiyle de emeklilere birikim yapma imkanı sağlıyor. ING, bu cazip fırsatlarla emekli müşterilerinin bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İş Bankası: 12.000 TL'ye Varan Promosyon!

Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kredi kartı aidatı olmayan İş Bankası, aynı zamanda nakit çekimlerde de müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Ayda 2 kez diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim hakkı sunan banka, günlük faiz uygulamasıyla da emeklilere ek kazanç fırsatı tanıyor. İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlar, emekli maaşlarını daha verimli kullanmak isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yapı Kredi: 18.000 TL'ye Varan Promosyon!

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla yola çıkarak, emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara 18.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu promosyonla birlikte, bankada gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri ücretli veya ücretsiz olarak sunulabiliyor.

%46,00 faiz oranı ile emeklilere yüksek kazanç fırsatı sunan Yapı Kredi, günlük faiz imkanıyla da dikkat çekiyor. Yapı Kredi'nin sunduğu bu cazip teklif, emeklilik dönemini daha rahat geçirmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Promosyon!

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Banka, mobil üzerinden maaş taşıma işlemi yapanlara özel fırsatlar sunarak müşteri kazanmayı hedefliyor.

Ücretsiz EFT ve havale imkanları sunan Garanti BBVA, %49,00 faiz oranı ile emeklilere yüksek kazanç sağlamayı amaçlıyor. Günlük faiz seçeneği ile de emeklilerin birikimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan banka, bu avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Denizbank: 12.000 TL'ye Varan Promosyon!

Denizbank, emeklilere özel sunduğu 12.000 TL'ye varan promosyon ile öne çıkıyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan vatandaşlar, bankanın sunduğu bu avantajlı promosyon sayesinde ek gelir elde edebilirler.

Bankanın sunduğu promosyon fırsatları, emeklilik dönemini daha ekonomik ve rahat geçirmeyi planlayanlar için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Emeklilere Sunulan Diğer Avantajlar

Bankaların sunduğu promosyonların yanı sıra, emeklilere yönelik farklı avantajlar da bulunuyor. Örneğin, bazı bankalar, kredi kartı aidatı alınmaması, ücretsiz EFT/havale işlemleri, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim hakları gibi ek hizmetler sunuyor. Ayrıca, yüksek faiz oranlarıyla emeklilik birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için günlük faiz uygulamaları da önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Hangi Banka Seçilmeli?

Emeklilik döneminde banka seçimi yaparken, sadece promosyon miktarına odaklanmak yeterli olmayabilir. Bankaların sunduğu ek avantajlar, faiz oranları, işlem ücretleri ve müşteri hizmetleri gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, emekli maaşını taşıma sürecinde bankanın sunduğu kolaylıklar ve sunulan ek hizmetler de karar sürecinde önemli rol oynayabilir. Emeklilik döneminde finansal güvenliğin sağlanması ve ekonomik açıdan avantajlı bir pozisyon elde edilmesi için, en uygun bankayı seçmek büyük önem taşır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
Millete hizmette 23 yıl | Hayati Yazıcı zorlu süreci anlattı: Darbe zihniyetine ve vesayetçi müdahalelere büyük bir direnç gösterdik
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı: Toplu insan ölümü
ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!
Kanarya Şampiyonlar Ligi’nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile 1-1 berabere kaldı
Promosyon parası 20 bin lirayı geçti: Temmuz artışı sonrası bankalar devreye girdi! Şartlara dikkat edin
CANLI TAKİP | İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Tahran’dan ’misilleme gecikebilir’ mesajı! Pentagon duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır
Cuma günü özel olarak gündeme gelecek! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformlarına net uyarı: Gereğini yaparız
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı
Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Bakan Fidan 3. tur görüşmeler için tarih verdi
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Güney Kafkasya’da gizli tatbikat! ABD birliği radarda yakalandı: Bakü’de derin şüphe
SON DAKİKA