Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin...

2001 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6400 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6400 prim gün şartı
2002 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6475 prim gün şartı
2003 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler 46 yaş ve 6550 prim gün şartı
2004 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler 47 yaş ve 6625 prim gün şartı
2005 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler 48 yaş ve 6700 prim gün şartı
2006 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 47 yaş ve 6775 prim günü, erkekler 49 yaş ve 6775 prim gün şartı
2007 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler 50 yaş ve 6850 prim gün şartı
2008 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler 51 yaş ve 6925 prim gün şartı
Kademeli Emeklilik Uygulaması Gelecek Mi?
Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, bu konuda merak edilen en önemli sorulardan biridir. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi ve Sonrası
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik yaşı şartı tamamen kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuş ve 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğmuştur. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için durum farklıdır. Bu kişiler, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kalmıştır.
Yeni Emeklilik Yaşları ve Prim Şartları
Kademeli emeklilik sistemi ile sigorta başlangıç yılına göre belirlenen emeklilik yaş ve prim şartları, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden yapmalarını gerektirmektedir. Bu yeni düzenleme, sigortalıların emeklilik yaşlarını ve prim gün sayılarını yıllara göre kademeli olarak belirlemektedir.