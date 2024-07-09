SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı sağladı. Bu düzenleme ile yaklaşık 3 milyon vatandaş başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'liler ile birlikte, toplam sayının 5 milyonu bulması bekleniyor. EYT düzenlemesi yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından, bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları merak ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:10 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:10
Yeni Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK Girişliler İçin...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kademeli emeklilik, Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir. Bu yeni düzenleme ile sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaş ve prim şartları kademeli olarak değişecektir.

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişlerinin Farklılıkları

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı şartı EYT düzenlemesi ile tamamen kaldırıldı. Yaklaşık 2 milyon kişi bu düzenleme sayesinde emekli olurken, 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğdu. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişleri olanlar için durum daha farklı. Bu sigortalılar, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kaldılar.

Emeklilik Yaş ve Prim Şartları

Kademeli emeklilikte sigorta başlangıç yılına göre emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:

9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6250 prim gün şartı

2000 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6325 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6325 prim gün şartı

2001 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6400 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6400 prim gün şartı

2002 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler 45 yaş ve 6475 prim gün şartı

2003 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler 46 yaş ve 6550 prim gün şartı

2004 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler 47 yaş ve 6625 prim gün şartı

2005 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler 48 yaş ve 6700 prim gün şartı

2006 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 47 yaş ve 6775 prim günü, erkekler 49 yaş ve 6775 prim gün şartı

2007 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler 50 yaş ve 6850 prim gün şartı

2008 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler 51 yaş ve 6925 prim gün şartı

Kademeli Emeklilik Uygulaması Gelecek Mi?

Kademeli emeklilik uygulamasının ne zaman yürürlüğe gireceği, bu konuda merak edilen en önemli sorulardan biridir. Mevcut durumda, bu talebin kısa vadede kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir. Ancak orta vadede bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu düzenleme, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi ve Sonrası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik yaşı şartı tamamen kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuş ve 2,5 milyon kişinin de emekli olma imkanı doğmuştur. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için durum farklıdır. Bu kişiler, daha uzun süre çalışmak ve daha yüksek prim koşullarını yerine getirmek zorunda kalmıştır.

Yeni Emeklilik Yaşları ve Prim Şartları

Kademeli emeklilik sistemi ile sigorta başlangıç yılına göre belirlenen emeklilik yaş ve prim şartları, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden yapmalarını gerektirmektedir. Bu yeni düzenleme, sigortalıların emeklilik yaşlarını ve prim gün sayılarını yıllara göre kademeli olarak belirlemektedir.

Kademeli Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışacak?

Kademeli emeklilik sistemi, sigorta giriş yılına göre emeklilik yaş ve prim şartlarını kademeli olarak değiştirmektedir. Bu sistem, sigortalıların emeklilik planlamalarını daha adil ve eşit bir şekilde yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlar arasında adalet sağlama amacı taşımaktadır. Ancak bu sistemin getirdiği değişiklikler, bazı sigortalılar için uzun yıllar çalışmayı gerektirebilir. Bu durum, sigortalıların emeklilik planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Kademeli emeklilik sistemi, sigortalılar için bazı avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Bu sistemin avantajları arasında emeklilikte adalet sağlaması ve sigortalıların emeklilik planlamalarını daha net yapabilmeleri sayılabilir. Ancak dezavantajları arasında, bazı sigortalılar için uzun yıllar çalışmayı gerektirmesi bulunmaktadır.

EYT'li Olamayanlar Ne Yapacak?

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayan sigortalılar, emeklilik için belirli şartları yerine getirmek zorunda. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak veya 4500 gün prim ödemek ve 25 yıl sigortalı olmak gerekiyor.

2008 Sonrası Sigortalılar İçin Durum

30 Nisan 2008'den sonra ilk defa çalışmaya başlayan sigortalılar için ise 5510 sayılı Kanun geçerli. Bu kanuna göre, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemek zorunda. 1 Ocak 2036'dan sonra bu koşulları sağlayanlar için, emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor ve 2048'den itibaren hem kadın hem erkekler için 65 yaşında eşitleniyor.

Kademeli Yaş Artışı ve İstisnalar

Kademeli yaş artışı ile 5400 prim ödeme günü üzerinden emeklilik de mümkün. Örneğin, 2036 yılından sonrası için 65 yaşını geçmemek üzere kademeli yaş eklenmesi durumunda, 5400 gün prim ödemiş olanlar yaşlılık aylığına hak kazanabiliyor. 2008 sonrası sigortalılar için bu prim gün sayısı, her yıl 100 gün artırılarak uygulanacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT'li olamayanların bu yeni düzenlemelere dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Emeklilik için gereken şartların yerine getirilmesi, kısmi emeklilik gibi avantajların da değerlendirilmesi önemli. Bu düzenlemelerle emeklilik süreci daha planlı ve bilinçli bir şekilde yönetilebilir.

SGK SON DAKİKA ERKEN EMEKLİLİK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Türk Telekom
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
SON DAKİKA