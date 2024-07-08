SGK toplu para ödeyecek! Emeklilikte yeni sistem: EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde

Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve belirli bir prim gün sayısını doldurmuş olan çalışanlar için geçerlidir. Kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında emeklilik imkanı sunar. Bu durumda, SSK 'lılar için 4500 gün, Bağkur 'lular için ise 5400 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, bu koşulları karşılayamayan birçok çalışan için emeklilik umudu tamamen kaybolmaktadır.

Emekli olma koşullarını sağlayamayan çalışanlar için SGK , toplu para ödemesi uygulaması başlattı. Bu uygulama ile emekli olma şansı kalmayan çalışanlar, SGK'ya başvurarak ödedikleri primlerin toplu olarak iadesini talep edebiliyorlar. Bu da, ilerleyen yaşlarda emeklilik hayali kuramayanlar için bir nebze olsun maddi rahatlama sağlıyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi, yıllar içinde yapılan değişikliklerle karmaşık bir yapıya büründü. Çalışanların emeklilik koşullarını anlaması ve planlaması giderek zorlaştı. Gelecekte emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemelerin, çalışanların mağduriyetlerini giderecek ve daha adil bir yapıya kavuşacak şekilde olması büyük önem taşıyor. Emeklilik hakkı, her çalışanın en doğal hakkı olup, bu hakkın korunması ve geliştirilmesi devletin temel görevlerinden biridir.

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, belirli bir geçiş süreci ile çalışanların daha kolay emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Ancak, şu an için Türkiye'de böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Kısmi emeklilik şartları nelerdir?

Kısmi emeklilikte kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler. SSK'lılar için 4500 gün, Bağkur'lular için ise 5400 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.