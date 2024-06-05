Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi var mı 2024? Engelli, dul yetim maaşı, evde bakım, aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı?

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.
Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?
Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşları için bir açıklama yapıldı. Bununla beraber haziran ayı emekli maaşı ödemelerinde bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte gün gün tarihler:
HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:
4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
4C kategorisinde yer alan memur emeklileri ise her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi gününe rastlıyorsa ödeme Cuma günü, Pazar gününe rastlıyorsa ödeme Pazartesi yapılıyor.