Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi var mı 2024? Engelli, dul yetim maaşı, evde bakım, aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı?

📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.

Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşları için bir açıklama yapıldı. Bununla beraber haziran ayı emekli maaşı ödemelerinde bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte gün gün tarihler: