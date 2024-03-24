SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emekliye 1-7 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Nisan ayı, emekliler için heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir ay oluyor. Raman Bayramı'na özel olarak verilecek olan 3 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlayacak. Düzenli maaşın yanı sıra 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi ile üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte ek ödemelere dair merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:28 Güncelleme 24 Mart 2024, 10:28
Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler için müjdeli haber geldi! Nisan ayında emeklilere ek ödemeler yapılacak ve bu ödemeler adeta bayram havası estirecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştirilecek.

EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

PROMOSYONLAR ARTIRILDI

Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.

Buna göre, en son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda alınan yeni kararla kamu bankalarının en düşük promosyon tutarında yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi.

Kamu bankalarının güncelleme başvurularını pazartesi günü almaya başlayacağı, 28 Mart itibariyle de süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları hesaplarına yatırılmış olacağı duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

Bu sene de emekli ve memur maaş ödemelerinin erken yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.

Emekli Maaşı Normal Ödeme Tarihleri:

Emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın katılacağı AK Parti’nin Büyük İstanbul mitingi bugün: 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz
Son dakika: CHP’deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat’a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çanta çanta para
Yaban Çiçekleri geliyor
Son dakika: CHP Trabzon’da da DEM’lenmiş! DEM’li Fikret Ataman CHP listesinde!
Moskova saldırısının ardından Rusya’dan kritik açıklama: Savaşı Batı seçti! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı: Katliamı nasıl planladılar?
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
Fatih Terim Fonu adı altında Semih Kaya, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ı dolandıran Seçil Erzan’dan karşı atak!
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu
Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekât bir borçtur
SON DAKİKA