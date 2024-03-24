Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Emekliler için müjdeli haber geldi! Nisan ayında emeklilere ek ödemeler yapılacak ve bu ödemeler adeta bayram havası estirecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştirilecek.

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

PROMOSYONLAR ARTIRILDI

Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.

Buna göre, en son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda alınan yeni kararla kamu bankalarının en düşük promosyon tutarında yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi.

Kamu bankalarının güncelleme başvurularını pazartesi günü almaya başlayacağı, 28 Mart itibariyle de süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları hesaplarına yatırılmış olacağı duyuruldu.