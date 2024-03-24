Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için...

Emekliler için müjdeli haber geldi! Nisan ayında emeklilere ek ödemeler yapılacak ve bu ödemeler adeta bayram havası estirecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştirilecek.
Emekliler için müjdeli haber geldi! Nisan ayında emeklilere ek ödemeler yapılacak ve bu ödemeler adeta bayram havası estirecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştirilecek.
EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK
16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
PROMOSYONLAR ARTIRILDI
Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.
Buna göre, en son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda alınan yeni kararla kamu bankalarının en düşük promosyon tutarında yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi.
Kamu bankalarının güncelleme başvurularını pazartesi günü almaya başlayacağı, 28 Mart itibariyle de süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları hesaplarına yatırılmış olacağı duyuruldu.
GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI
2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.
Bu sene de emekli ve memur maaş ödemelerinin erken yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.
Emekli Maaşı Normal Ödeme Tarihleri:
Emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.
4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.