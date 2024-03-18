SGK e-devlet dul maaşı sorgulama ekranı! Dul maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Dul maaşı, eşini kaybeden kadınların hak sahibi olduğu ve sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan bir aylıktır. Bu konu, özellikle son dönemlerde vatandaşların sıkça merak ettiği ve bilgi sahibi olmak istediği bir alan haline geldi. Dul maaşı, vefat eden eşin sigortalılığı sonucunda hak sahibi olan kadınlara SGK tarafından sağlanan aylıktır. Bu maaş, eşini kaybeden kadınların maddi güvencesini bir nebze olsun sağlamak amacıyla verilir. Dul maaşından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki dul maaşı sorgulama nasıl yapılır?