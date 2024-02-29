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Emeklilik hayaliniz gerçek oluyor! Yaş sınırı kalktı!

SGK, bazı vatandaşların normal emeklilik şartlarını sağlayamama durumlarını göz önünde bulundurarak, özel durumları olan bireylere malulen emeklilik hakkı vermektedir. Bu, özellikle engelli bireylerin ya da belirli hastalıklara sahip olan vatandaşların, yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 16:39 Güncelleme 29 Şubat 2024, 16:43
Emeklilik hayaliniz gerçek oluyor! Yaş sınırı kalktı!

Türkiye'de malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle iş hayatını sürdüremeyecek durumda olan vatandaşlar için önemli bir çözüm sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli bireyler ya da belirli hastalıklara sahip olan vatandaşlara, genel emeklilik şartlarının dışında, malulen emeklilik hakkı tanıyor. Bu hak, 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme şartlarına tabidir.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik için belirlenen şartlar, kişinin engel durumuna veya sahip olduğu hastalığa göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan bireyler ve belirli hastalıklara sahip olan vatandaşlar, malulen emekli olabilirler. Bu kapsamda, engel oranına göre prim ödeme süreleri şöyle belirlenmiştir:

Yüzde 40-49 engel oranı için 18 yıllık prim ödemesi

Yüzde 50-59 engel oranı için 16 yıllık prim ödemesi

Yüzde 60 ve üzeri engel oranı için 10 yıllık prim ödemesi

Hastalık Durumlarına Göre Malulen Emeklilik

SGK, belirli hastalık durumlarına sahip olan vatandaşların da malulen emekli olabileceğini belirtmiştir. 1800 gün prim ödemesi tamamlanmış ve belirtilen hastalıklardan birine sahip olan kişiler, malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler. Bu hastalıklar arasında kanser çeşitleri, Parkinson, AIDS, bipolar ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar, serebral palsi, organ yetmezliği ve organ nakli gibi durumlar bulunmaktadır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu, sağlık raporu, kimlik belgesi ve malulen emeklilik dilekçesi ile birlikte, bağlı bulunulan SGK Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Başvuru esnasında, engel oranını veya sahip olunan hastalığı belgeleyen ilgili dokümanların da sunulması gerekiyor

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyecek durumdaki vatandaşlar için önemli bir sosyal güvenlik imkanı sunmaktadır. SGK'nın belirlediği şartları sağlayan bireyler, bu haktan yararlanarak, yaşamlarını biraz daha rahat bir şekilde sürdürebilirler. Bu süreç, engelli bireylerin ve belirli hastalıklara sahip vatandaşların, sosyal güvence altında daha güvenceli bir yaşam sürdürmelerini sağlar.

Malulen emeklilik, çalışma hayatı esnasında kaza veya hastalık sonucunda çalışma gücünü belli bir oranda kaybeden ve bu nedenle iş göremez hale gelen kişilere sağlanan bir sosyal güvenlik imkânıdır. Malulen emeklilik ile bu kişiler, kaybedilen çalışma gücünün telafisi için aylık maaş alırlar.

Malulen Emeklilik Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Malulen emeklilikte aylık bağlama oranı, çalışma gücü kayıp oranına göre belirlenir.

Malulen emekliler, belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmek zorundadır.

Malulen emeklilerin çalışma izni alması mümkündür.

Malulen emeklilik aylığı alan bir kişi, tekrar çalışmaya başlarsa aylığı kesilir.

Malulen emeklilik aylığı alan bir kişi vefat ederse, aylığı hak sahiplerine devredilir.

SGK Malulen Emeklilik sayfası: https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/e09fc8f2-f550-4cd7-840c-a812d94d0f62/Malulluk-2022-05-14-09-10-33

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