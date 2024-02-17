Unutanın hakkı yanacak! SGK sekiz haftalığına 49.800 TL ödüyor

Yarı zamanlı çalışma süresince işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden karşılıyor. 2023 yılında, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan bir anneye İŞKUR tarafından yapılan ödeme 13 bin 312 lira iken, bu tutar asgari ücret zammı sonrası 19 bin 850 liraya çıktı.

Doğum izni süreleri ve ödenekleri, anneler için büyük önem taşıyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan doğum izni, 22 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor.

Bu süreçte annelere, günlük ortalama brüt ücret olarak 666,67 TL üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da aylık net olarak 13.333,33 TL'ye ve toplamda 49.777,78 TL'ye denk geliyor.

DOĞUM (RAPOR) PARASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

SGK'nın sağladığı bu desteklerden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle doğum yardımı olarak bilinen iş görmezlik ödemesinden faydalanabilmek için:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması,

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamış olmak,

Sigortalılık halinin işyerinde devam ediyor olması,

Kadın çalışanın, doktordan aldığı raporu işyerine teslim etmesi gerekiyor.