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Unutanın hakkı yanacak! SGK sekiz haftalığına 49.800 TL ödüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşların ekonomik güvencesini sağlamak amacıyla çeşitli destek paketleri sunmaya devam ediyor. Bu destekler özellikle son bir yıl içinde en az 90 gün sigortalı olmuş kişileri kapsayarak, onlara ekonomik bir nefes aldırmayı hedefliyor. SGK online platformlar aracılığıyla başvuruları alırken aynı zamanda fiziki başvurular için de kolaylık sağlıyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:49 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:49
Unutanın hakkı yanacak! SGK sekiz haftalığına 49.800 TL ödüyor

Bu destek paketinden yararlanabilmek için son bir yıl içinde en az 90 gün süreyle sigortalı olmak şartı aranıyor. SGK bu kriteri yerine getiren vatandaşları kapsama alarak ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

O KİŞİLERE ÖDENİYOR

2023 yılında, asgari ücretle çalışan anneler, doğum izninde iken 33 bin 387 lira iş göremezlik ödeneği, yani rapor parası almaktaydı. Yapılan asgari ücret zammıyla birlikte bu miktar, 49 bin 783 liraya yükseldi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Doğum izni sonrası, anneler çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için yarım zamanlı çalışma hakkına sahip. İlk çocukta 60, ikincide 120, üçüncüde ise 180 gün süreyle bu haktan yararlanabiliyorlar.

Yarı zamanlı çalışma süresince işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden karşılıyor. 2023 yılında, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan bir anneye İŞKUR tarafından yapılan ödeme 13 bin 312 lira iken, bu tutar asgari ücret zammı sonrası 19 bin 850 liraya çıktı.

DOĞUM İZNİ VE ÜCRETLERİ

Doğum izni süreleri ve ödenekleri, anneler için büyük önem taşıyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan doğum izni, 22 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor.

Bu süreçte annelere, günlük ortalama brüt ücret olarak 666,67 TL üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da aylık net olarak 13.333,33 TL'ye ve toplamda 49.777,78 TL'ye denk geliyor.

DOĞUM (RAPOR) PARASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

SGK'nın sağladığı bu desteklerden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle doğum yardımı olarak bilinen iş görmezlik ödemesinden faydalanabilmek için:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
Doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamış olmak,
Sigortalılık halinin işyerinde devam ediyor olması,
Kadın çalışanın, doktordan aldığı raporu işyerine teslim etmesi gerekiyor.

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