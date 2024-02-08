SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

4.382 gün sigortası olana emeklilik hakkı! SGK’dan hemen emeklilik formülü açıklandı

Türkiye'de emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) denetiminde işleyen karmaşık bir süreci ifade eder. Emekli olmak isteyen bireylerin, belirli bir prim günü doldurması ve yasal olarak tanımlanmış minimum hizmet süresini tamamlaması gerekiyor. Bu gereklilikler, bireyin sigortalılık türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.) göre değişiklik gösterir, emeklilik yolculuğunu kişiye özel bir deneyime dönüştürür.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:59 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:59
4.382 gün sigortası olana emeklilik hakkı! SGK’dan hemen emeklilik formülü açıklandı

Emeklilik, birçok kişinin hayatının ilerleyen dönemlerinde ulaşmayı umduğu bir kilometre taşıdır. Türkiye'de, emeklilik koşulları genellikle katı ve karmaşık olarak algılanır. SGK'nın sunmuş olduğu bazı formüllerle, bu süreç biraz daha kolaylaşabilmektedir. İşte, Türkiye'de emeklilik sistemine dair önemli bilgiler ve kolay emeklilik için bilinmesi gerekenler...

Kolay Emeklilik Formülü: 12,5 Yıl ile Emeklilik

SGK, bazı çalışanlara yönelik olarak, daha az çalışma yılı ile emekli olma imkânı sunar. Buna göre, SSK sigortalıları için 4500 prim günü, yani yaklaşık 12,5 yıl sürekli çalışma şartı ile emeklilik hakkı kazanılabilmektedir. Bu, özellikle uzun yıllar boyunca çalışma imkânı bulamayan ya da erken yaşta emeklilik planı yapan bireyler için önemli bir avantajdır.

Emeklilik Yaşı Şartı

Kısmi emeklilik sisteminden faydalanabilmek için bir diğer önemli şart ise emeklilik yaşıdır. Bu sistem altında, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında emeklilik mümkündür. Bu, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan kişilerin, belirlenen yaşa ulaştıklarında emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar.

Emekli Olamayanlar İçin İmkanlar

SGK, prim gün sayısını ve emeklilik yaşını dolduramayan bireyler için de çeşitli imkanlar sunmaktadır. Buna göre, emeklilik şartlarını karşılayamayan kişiler, ödedikleri primleri, işveren payı hariç olmak üzere, toplu olarak geri alabilirler. Bu, emeklilik hakkı elde edemeyen bireyler için önemli bir finansal destek oluşturur.

Emekli Maaşı Miktarı

Kısmi emeklilik sistemi ile emekli olan bireylerin alacakları emekli maaşı, SGK tarafından yapılan hesaplamalara göre belirlenir. İlk emekli maaşı miktarı, genellikle en az 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, bireyin ödediği prim miktarına göre bu tutar daha da artabilir. Eğer hesaplanan kök maaş 10.000 TL'nin altında kalırsa, Hazine müdahalesi ile maaş 10.000 TL'ye tamamlanır.

Türkiye'de emeklilik, pek çok kişi için karmaşık ve zorlu bir süreç olarak görülse de, SGK'nın sunduğu kolay emeklilik formülleri sayesinde, bu süreç biraz olsun hafifletilebilmektedir. 12,5 yıl çalışma ile emeklilik, yaş şartı ve toplu prim iadesi gibi imkanlar, bireylerin emeklilik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
SON DAKİKA