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O kişiler şipşak erken emekli olacak: SGK'dan yeni erken emeklilik kararı duyuruldu

Türkiye'de, engelli çocuğa sahip annelere yönelik sunulan erken emeklilik fırsatı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ailelere sunulan önemli bir destektir. Bu uygulama, annelerin hem maddi hem de sosyal açıdan desteklenmesine odaklanarak, onlara iş hayatı ile aile yaşamı arasında bir denge kurma imkanı sunmaktadır. Bu sayede, ailelerin yanı sıra Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal yapısının güçlenmesine de katkı sağlanmaktadır.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 08:22 Güncelleme 19 Ocak 2024, 08:24
O kişiler şipşak erken emekli olacak: SGK’dan yeni erken emeklilik kararı duyuruldu

Milyonlarca Türk vatandaşı, erken emeklilik konusunda SGK mevzuatındaki detayları araştırıyor. Türkiye'deki emeklilik sistemi, zaman içinde birçok değişiklik geçirdi. Özellikle, engelli çocuğu olan kadınlar için sunulan erken emeklilik fırsatı, bu karmaşık sistem içinde dikkat çeken bir yol olarak öne çıkıyor.

Engelli Çocuğu Olan Kadınlara Erken Emeklilik İmkanı

SGK, engelli çocuğa sahip olan kadınlara özel erken emeklilik hakları sunuyor. Bu özel haklar, annelere prim desteği ve emeklilik yaşında indirim gibi avantajlar sağlıyor. Bu imkanlar sayesinde, engelli çocuğu olan anneler, normal emeklilik şartlarından daha avantajlı bir duruma sahip oluyorlar.

SGK'nın Sunduğu Avantajlar

  • Prim Desteği: SGK, engelli çocuğa sahip olan annelere yüzde 25 prim desteği sunuyor. Bu destek, annelerin emeklilik primlerini daha kolay tamamlamalarına yardımcı oluyor.

  • Emeklilik Yaşında İndirim: Ayrıca, SGK bu annelere emeklilik yaşında yüzde 25 indirim sağlıyor. Bu, annelerin normalde 58 yaşında emekli olabilecekken, daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanmalarını mümkün kılıyor.

Annelere Sunulan Ekstra Kolaylıklar

  • İş Hayatı ve Aile Dengeleme: Engelli bir çocuğa sahip olmanın zorlukları göz önünde bulundurularak, SGK annelere iş hayatlarını sürdürme ve aile yaşantılarını dengeleme konusunda kolaylıklar sunuyor.

  • Aile Bütünlüğüne Destek: Bu imkanlar, annelerin emeklilik öncesinde çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarına ve aile bütünlüğünü korumalarına olanak tanıyor.

Erken Emeklilik Yolları: Fiili Hizmet Zammı ve Diğer İmkanlar

Türkiye'de emeklilik sistemi zaman içinde birçok değişiklik geçirdi ve bazı meslek grupları için erken emeklilik imkanları ortaya çıktı. Özellikle, Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) olarak bilinen yıpranma payı, emeklilik şartlarını değiştiren önemli bir faktör haline geldi.

Fiili Hizmet Zammı Nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan bireylerin, çalıştıkları süreye ek olarak ekstra gün kazanmalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu sistem, çalışılan sürelere belli oranda gün ekleyerek işe giriş tarihini geriye çeker ve böylece erken emeklilik imkanı sunar. Örneğin, bir yılda 12 ay çalışan bir kişi, 15 ay çalışmış gibi kabul edilir ve işe giriş tarihi 3 ay geri çekilir.

Ağır İşlerde Çalışanlar İçin Erken Emeklilik

Bu sistem, genellikle ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yöneliktir. 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde belirtilen 15 iş dalında, özel sektör ve kamu kurumlarındaki bazı meslekler bu avantajdan yararlanabiliyor.

FHSZ Kapsamında Nasıl Fayda Sağlanır?

Eğer bir birey, yılın tamamını FHSZ kapsamında çalışarak geçirirse, mesleğine bağlı olarak hak ettiği süre primine eklenir. Örneğin, kurşun ve arsenik işinde çalışanlar için belirlenen 90 günlük FHSZ, yıl boyunca bu kapsamda çalışıldığında prim gününe eklenir.

Her meslek için belirlenen süre sınırları var ve bu süre genellikle 5 yılı geçemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor. Yaş indiriminden yararlanmak için gerekli çalışma süreleri, yeraltı işleri ve diğer sigortalılar için farklılık gösteriyor.

FHSZ'nin Meslekler Arasındaki Farkı

FHSZ'den yararlanabilmek için, belirtilen işi yapmak gerekiyor. Örneğin, çimento fabrikasında yönetici sekreter olarak çalışan bir kişi bu haktan yararlanamaz.

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