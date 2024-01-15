Toplam 5 yıl prim ödemek yeterli: 43, 44,45,46, 47 yaşında emekli oluyorlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların karşılaştığı farklı koşullar ve özel durumlar nedeniyle karmaşık bir yapıya sahip. Bu durum, çalışanların emeklilik zamanlarını belirlemede çeşitli etkenleri göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Emeklilik koşulları, bireysel durumlar ve SGK sistemine göre değişiklik gösteriyor.

SGK, erken emeklilik imkanı sunarken belli başlı özel şartlar arıyor. Bu şartlar arasında, çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir rahatsızlık, iş kazası veya iş gücü kaybı gibi durumlar bulunuyor. Örneğin, eğer çalışan yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşamışsa, malulen emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece sağlık durumu değil, aynı zamanda prim ve sigortalılık süresi gibi ek şartlar da gerekiyor. Bu kapsamda, kişinin en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde toplam 5 yıl prim ödemiş olması şartı bulunuyor. En az 1800 prim günü olanlar bu imkandan yararlanabiliyor.