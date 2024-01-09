Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır? 4A ya da 4B’li doğum borçlanması şartları nelerdir?

👉Doğum Borçlanması Nedir?
Doğum borçlanması durumu, daha önce en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış olan kadınların doğum yaptıkları ve doğum iznine ayrıldıkları zamanlarda kendilerine geriye dönük prim ödemesi yapılabilme imkanı tanıyan bir durumdur. Böylece kadınlar, çalışma hayatından uzak kaldıkları ve sigortalı olmadıkları dönemleri yeniden çalışmaya başladıkları zamanlarda ödeyebilir, ödemeleri de prim günü sayılarından bir eksilme yaratmamış olur.
👉Doğum Borçlanması Yapılandırma Nasıl Yapılır?
Doğum borçlanmasının yapılandırma işlemi, mümkün değildir. Doğum borçlanmasının yapılmasından sonra mevcut olan borçlar, herhangi bir şekilde taksitle veya yapılandırma işlemi gerçekleştirilmesi ile ödenemez. Çıkmış olan borç tutarlarının tek seferde ödenmesi zorunludur.
👉Doğum Borçlanması Kaç Gündür?
Doğum borçlanmasının kullanılabileceği süre, 2 yıl olarak belirlenmiştir. Kadınların kullanabilecekleri doğum borçlanmaları, sahip olacakları her çocuk için iki yıl olarak belirlenmiştir. Ancak en fazla sahip olunan 3 çocuk için doğum borçlanması sağlanabilir. Yani, aralıklı olarak 3 çocuğa sahip olan kadınlar, toplamda 6 yıllık prim ödemelerini gerçekleştirebilirler.
👉Doğum Borçlanması Ne Kadar 2022?
Doğum borçlanması için belirlenmiş olan ücret, en düşük 53 TL, en yüksek ise 400 TL olarak belirlenmiştir. Doğum borçlanmasının kişiler tarafından ne kadar olarak ödeneceği, aylık kazançlarına göre belirlenir. Doğum borçlanmasının hesaplanması, kişilerin aylık net kazançlarının %32'si alınarak hesaplanır ve kişiler, belirlenen tutarlar üzerinden kendi ödemeleri gereken tutarları ödemekle yükümlülerdir.
👉Doğum Borçlanması Kaç Gün Kazandırır?
Doğum borçlanmasından kazanılacak olan gün sayısı, bir çocuk için 720 gün olarak belirlenmiştir. Çocuk sayısı arttıkça, kişilerin kazanacakları gün de 720'şer gün olmak üzere artış gösterir.
👉SGK Doğum Borçlanması Yaşı Düşürür Mü?
Doğum borçlanmasının yaş üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 4A ya da 4B üzerinden sigortalı olan ve doğum yapan kadınlar, yine emekli olacakları yaşta emekli olurlar. Ancak doğum borçlanması yapmış olan kişiler, daha az prim günü ile emekli olma hakkını elde ederler.