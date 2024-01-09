Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır? 4A ya da 4B’li doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması başvuru dilekçesinin doldurulması için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinde yer alan dilekçenin çıktı alınması gereklidir. Daha sonra, bu dilekçe içinde yer alan tüm bilgiler, doğru bir şekilde doldurularak ilgili kuruma teslim edilmelidir.

• Annenin doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi • Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi • Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması Bu koşullara ek olarak doğum borçlanması yapılabilinmesi için kişilerin çalışma durumlarına göre de şu şartları yerine getirmeleri gereklidir: • Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olmaları • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için; prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması • Kamu görevlisi kapsamında çalışan sigortalılar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş olması

👉Doğum Borçlanması Formu Nasıl Doldurulur?

Doğum borçlanması başvuru dilekçesinin doldurulması için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinde yer alan dilekçenin çıktı alınması gereklidir. Daha sonra, bu dilekçe içinde yer alan tüm bilgiler, doğru bir şekilde doldurularak ilgili kuruma teslim edilmelidir. Güncel olarak doğum borçlanması dilekçesinde doldurulması talep edilen bilgiler şöyle sıralanmıştır:

• İsim ve soy isim

• T.C. kimlik numarası

• SGK sicil numarası (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı)

• Borçlanmanın yapılmak istenen tutarı

• Borçlanmanın gerçekleştirileceği hizmet veya süre niteliği kısmında, "Doğumdan Sonra Geçen Süre" kısmı

• Borçlanmak istenilen süre (Eğer verilmiş olan tüm süre kullanılmak isteniyorsa, belirtilmelidir. Ancak eğer belirli bir süreliğine doğum borçlanması kullanılmak isteniyorsa tarih aralıkları gün-ay-yıl olarak yazılır)

• Başvuru yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğünün ismi

• İkamet adresi

• İmza