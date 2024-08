25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından çalışmamış ev hanımlarına sunulan emeklilik fırsatı, prim ödemeleri olmayan ve en az 25 yıldır evli olan ev hanımlarına devlet destekli olarak sunulmuş olan emekli olma fırsatıdır. Ev hanımlarının bu fırsattan yararlanabilmeleri için Anadolu Hayat Emeklilik bünyesinde bir birikim hesaplarının olması gereklidir. Bu hesaba her ay minimum 320 TL yatırmaları sayesinde emekli olma hakkını elde ederler. Ayrıca, hesaplarının açılışı itibari ile devlet tarafından kendilerine %30 seviyesinde bir katkı sağlanır. Yaşları ile orantılı olarak, belirlenmiş olan süreyi tamamlamalarından sonra da emekli olabilirler.

👉Anadolu Hayat Emeklilik Ev Hanımları Emekliliği Avantajları Nelerdir?

Emeklilik hesabını Anadolu Hayat Emeklilik üzerinden açmış olan kadınların kullanabilecekleri olduğu avantajlar şöyle sıralanmıştır:

• %30 devlet katkısı ile yatırılmış olan tutara ek olan ücretler devlet tarafından ödenir.

• Emeklilik birikimleri toplu ya da maaş olarak alınabilir. Bugüne dek ev hanımlarının emeklilik hesaplarında birikmiş olan tüm ücretler, kişilerin taleplerine bağlı olarak aydan aya maaş olarak da kullanıma açıktır.

• Emeklilik hesaplarında birikmeye başlanmış olan birikimler, Anadolu Hayat Emeklilik yöneticileri tarafından emekli olmak isteyen kadınların talepleri doğrultusunda yönetilebilir.

• Katkı payı ödemeleri güvence altında tutulabilir. Evliliğin ardından yaşanabilecek herhangi bir kaza, vefat ya da ayrılık durumunda birikmiş olan ücretler güvence altındadır.

• Sosyal güvenlik danışmanlığı hizmetinden emekli olmak isteyen kadınlar talep ettikleri her an faydalanabilirler.

• Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alınabilir ve sağlık danışma hizmetleri birikim hesabı sahiplerinden talep edilen her zamanda alınabilir.

• İş Kültür Yayınları internet sitesinden %30 indirimli olarak alışveriş yapılabilir.