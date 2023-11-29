Çalışan, Bağkur ve çiftçi SGK (4A, 4B, 4C) emeklilerine ikramiye yattı mı? 5.000 TL ikramiye bu ay mı yoksa Aralık ayında mı hesaplara geçecek?

Bu ikramiye, emeklilerin ekonomik şartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle çalışmayan emekliler için bu ekstra finansal destek, yaşam kalitelerine olumlu bir katkıda bulunacak. Çalışan emekliler için ise ikramiyenin ne zaman ödeneceği, mali planlamaları açısından önem teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla, çalışan ve çiftçi emeklilerine de benzer bir ikramiye ödemesinin yapılacağı müjdesi verildi. Bu açıklama, 4 milyon 689 bin emekliyi kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede yankı buldu. Peki Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve çiftçi emeklilerine 5 bin TL ikramiye Kasım'da mı Aralık ayında mı hesaplara yatacak? İşte ödemelerde son durum...