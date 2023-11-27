2160 günü olanlar... O tarihi kaçıran 50 bin TL cebinden verecek; SGK’dan flaş emeklilik kararı az evvel çıktı!

Türkiye'de emeklilik yolculuğu, son 1 ay içinde yapılacak işlemlerle birçok kişi için daha da cazip hale geliyor. Prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar, bu son fırsatı değerlendirdiklerinde 50 bin liradan fazla parayı ceplerinde hissedebilirler. Ancak emeklilik için yasal şartlar, prim miktarı, sigortalı süre ve yaş gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Bunların dışında primi eksik olanlar için ise borçlanma imkanları var. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor. ÖDEMELER NASIL OLUYOR Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor. Hatta eğer askerlik sigortadan önce ise işe giriş tarihi satın alınan gün kadar geriye götürülüyor. Bu yöntemler çok sayıda sigortalı EYT kapsamına girerek yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuştu. Yurtdışındaki vatandaşlarımızda yurt dışı borçlanma yaparak günlerini artırabiliyor. Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.





KOMİSYON TOPLANIYOR

Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor.

Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor. Borçlanmalarda ne kadar güne ihtiyacınız varsa o kadar gün satın alabiliyorsunuz.

Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret Aralık ayındaki toplantılarda tespit edilecek.