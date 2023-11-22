SGK giriş yılına göre 3600 ve 5400 günle emeklilik kapısı ardına kadar açıldı: Çok daha az çalışarak erken emeklilik müjdesi!

Türkiye'de çalışanların yüzünü güldüren bir haber, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Artık, belirli şartları taşıyan çalışanlar için erken emeklilik imkânı bulunuyor. Bu yenilik, özellikle uzun süre çalışmış ancak emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşamayan bireyler için büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. SGK'nın açıklamasına göre, 10 yıl süresince toplam 5400 gün prim ödeyen kişiler, özel durumlarına bağlı olarak erken emekli olabilecekler.

SGK'nın Erken Emeklilikle İlgili Yönergeleri SGK, erken emeklilik sürecini kolaylaştırmak için gerekli adımları atmış durumda. Bu gelişme, çalışanların ekonomik geleceklerini daha erken bir zamanda garanti altına almalarına olanak tanıyor. Bu süreçte, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı gibi faktörler büyük önem taşıyor. Bu uygulama, çalışanlara daha genç yaşlarda emeklilik planlarını gerçekleştirme şansı sunuyor.