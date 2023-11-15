1800 ila 3650 gün primi olana müjde! SGK erken yaş gün erken emeklilik şemasıyla o kişilere piyango vurdu

Dünya genelinde emeklilik her ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve belirlediği kriterlere göre şekilleniyor. Her ülkenin kendine özgü emeklilik politikaları yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri üzerinden belirleniyor. Bu şartları karşılayan kişiler emeklilik hakkını elde ediyor ve belirli bir miktarda emeklilik aylığı alabiliyor. Öte yandan bazı durumlarda çalışanlar daha erken olma hakkı kazanıyor.

1800 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK Örneğin prim günü yetersiz ancak yaş nedeniyle bunu tamamlayamayan kişiler "yaştan emekli" olabilirler. Bu durumda, ilk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösteren şartlar altında, 3600 günle, yani 10 yıl çalışarak emekli olmak mümkündür.