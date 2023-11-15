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1800 ila 3650 gün primi olana müjde! SGK erken yaş gün erken emeklilik şemasıyla o kişilere piyango vurdu

Emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yönetilmekte ve çeşitli kriterlere dayanıyor. Emeklilik için genellikle yaş, hizmet süresi ve prim ödeme şartları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. SGK'nın yaş gün tablosu, emeklilik yaşı ve sürelerini belirleyerek, çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini ve aylık miktardaki emeklilik aylığını hesaplamalarına olanak tanıyor. Bu tablo 1800 ve 3600 günle prim hesabını da içeriyor.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:31 Güncelleme 15 Kasım 2023, 13:39
1800 ila 3650 gün primi olana müjde! SGK erken yaş gün erken emeklilik şemasıyla o kişilere piyango vurdu

Dünya genelinde emeklilik her ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve belirlediği kriterlere göre şekilleniyor. Her ülkenin kendine özgü emeklilik politikaları yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri üzerinden belirleniyor. Bu şartları karşılayan kişiler emeklilik hakkını elde ediyor ve belirli bir miktarda emeklilik aylığı alabiliyor. Öte yandan bazı durumlarda çalışanlar daha erken olma hakkı kazanıyor.

1800 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

Örneğin prim günü yetersiz ancak yaş nedeniyle bunu tamamlayamayan kişiler "yaştan emekli" olabilirler. Bu durumda, ilk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösteren şartlar altında, 3600 günle, yani 10 yıl çalışarak emekli olmak mümkündür.

Yaştan emeklilik yaş ilerlemiş ancak prim günü yetersiz olan kişiler için bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bu sayede daha düşük prim ödeyerek emekli olunabilir ve hatta sadece 10 yıl çalışmış kişiler bile bu haktan yararlanabilir.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK

Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 gün primle, aynı şekilde erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Ancak daha geç sigortalı olan kişiler için 15 yıllık sigortalılık şartı ve yaş haddinde yükselme söz konusudur.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmayıp, 4500 gün prim, 25 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş sınırı gerekmektedir.

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