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Hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir?

Engelli raporu almak isteyen bireylerin, bu raporu verebilmeye yetkili hastanelerden randevu almaları gerekmektedir. Engelli raporu veren hastaneler genellikle devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleridir. Randevu almak için, hastanelerin internet sitelerinden veya Alo 182 Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi aracılığıyla başvuru yapılabilir. Peki, engelli raporu almak için hangi hastalıklar değerlendirilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporu kimlere verilir? İşte bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:24 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:24
Hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir?

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Engelli raporu, bireylerin engellilik durumlarını resmi olarak belgeleyip, bu duruma bağlı olarak çeşitli haklardan yararlanmalarını sağlayan bir belgedir. Bu rapor, birçok sağlık durumunu kapsar ve farklı engel derecelerine göre verilir. Bu rehberde, engelli raporu almak için izlenmesi gereken adımlardan, raporun önemine kadar her şey detaylı olarak ele alınacak. Peki, engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Nasıl alınır? Kimler yüzde 90 ve yüzde 40 oranında engelli raporu alabilir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası için okumaya devam edin.

Engelli Rapor Hesaplama Oranları Nasıldır?

Engelli raporunun hesaplanmasında kullanılan oranlar, hastaların yaş gruplarına ve vücut fonksiyonlarına göre değişiklik gösterir. Engelli raporu alınabilmesi için belirlenmiş bir özür oranı mevcuttur. Hastaların durumları da göz önünde bulundurularak kendilerine konmuş tanılara göre özür oranları belirlenir. Güncel olarak yapılan engelli raporu hesaplamalarında Balthazard Formülü kullanılır. Bu formüle göre, kişiler için iki farklı engel oranı belirlenir. Yüksek olan engel oranı, 100'den çıkarılır. Çıkan sonuç, diğer oran ile çarpılır ve elde edilen yeni sonuç 100'e bölünür. Çıkan sonuç ile en yüksek engellilik oranının toplanmasından sonra engelli raporunda yazacak olan sonuç elde edilir. Eğer hastalar, 60 yaşlarının üzerinde ise çıkan sonuca %10'luk bir ekleme yapılır.

Engelli Raporu Alırken Hangi Bölümlere Gidilir?

Engelli raporu almak isteyen kişilerin muayene oldukları bölümler, şöyle belirlenmiştir:
· Ortopedi
· Kulak Burun Boğaz
· Göz Hastalıkları
· Ruh ve Sinir Hastalıkları
· Nöroloji
· Genel Cerrahi
· İç Hastalıkları

Hangi Hastalıklara Engelli Raporu Verilir?

Engelli raporunun verildiği hastalıklar, şunlardır:

· Sindirim sistemi hastalıkları
· Onkoloji bölümü hastalıkları
· Sinir sistemi hastalıkları
· Kulak, burun, boğaz hastalıkları
· Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
· Zihinsel ve ruhsal hastalıklar
· Görme özrü
· İşitme özrü
· Deri/yanıklar
· Solunum sistemi hastalıkları
· İdrar yolu sistemi hastalıkları
· Hormonel bozukluklar
· Kadın hastalıkları

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporu veren hastane türleri, tam teşekküllü olarak bilinen devlet hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı, engelli raporu verebilmeleri için devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerini yetkilendirilmiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin tümünde engelli raporu verebilecek bir heyet mevcuttur. Ancak her devlet hastanesinde bu heyet yoktur. Bu nedenle de randevular buna göre düzenlenir.

Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engel oranının %90 olabilmesi için engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyen kişiler olmaları gereklidir. Özür oranının %90 gibi yüksek bir rakam olarak verilebilmesi için bakıma muhtaç olunması ve kişilerin yalnız başlarına yaşamamaları da gereklidir. Ayrıca doktorlar tarafından yapılan testlerde engel oranlarının yüksek çıkmasına neden olacak teşhislerin de koyulması gereklidir.

Yüzde 40 Özürlü Raporu Kimlere Verilir?

%40 engel oranlı engelli raporu, doğuştan ya da sonradan gerçekleşmiş bir kaza sebebi ile sağlıklı olmayan ve bazı ihtiyaçlarını kendilerini göremeyen kişilere verilebilir. Engelli raporu almak isteyen kişilerin raporlarında yazacak olan engel oranının kaç olacağı, ilgili hastanedeki kurul tarafından belirlenir. Bu nedenle engelli raporu alacak olan kişilerin engel oranlarına göre ayrı ayrı belirlenmiş olan raporlara başvuru yapma durumları mevcut değildir. Kendi hayatını yardım almadan ilerletemeyen kişilere verilen engelli raporları oranları bu nedenle doktorlar tarafından belirlenir.

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