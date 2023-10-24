Hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir?

Engelli raporu, bireylerin engellilik durumlarını resmi olarak belgeleyip, bu duruma bağlı olarak çeşitli haklardan yararlanmalarını sağlayan bir belgedir. Bu rapor, birçok sağlık durumunu kapsar ve farklı engel derecelerine göre verilir. Bu rehberde, engelli raporu almak için izlenmesi gereken adımlardan, raporun önemine kadar her şey detaylı olarak ele alınacak. Peki, engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Nasıl alınır? Kimler yüzde 90 ve yüzde 40 oranında engelli raporu alabilir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası için okumaya devam edin.