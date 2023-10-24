Hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir?

Hangi Hastalıklara Engelli Raporu Verilir?
Engelli raporunun verildiği hastalıklar, şunlardır:
· Sindirim sistemi hastalıkları
· Onkoloji bölümü hastalıkları
· Sinir sistemi hastalıkları
· Kulak, burun, boğaz hastalıkları
· Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
· Zihinsel ve ruhsal hastalıklar
· Görme özrü
· İşitme özrü
· Deri/yanıklar
· Solunum sistemi hastalıkları
· İdrar yolu sistemi hastalıkları
· Hormonel bozukluklar
· Kadın hastalıkları
Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?
Engelli raporu veren hastane türleri, tam teşekküllü olarak bilinen devlet hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı, engelli raporu verebilmeleri için devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerini yetkilendirilmiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin tümünde engelli raporu verebilecek bir heyet mevcuttur. Ancak her devlet hastanesinde bu heyet yoktur. Bu nedenle de randevular buna göre düzenlenir.
Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?
Engel oranının %90 olabilmesi için engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyen kişiler olmaları gereklidir. Özür oranının %90 gibi yüksek bir rakam olarak verilebilmesi için bakıma muhtaç olunması ve kişilerin yalnız başlarına yaşamamaları da gereklidir. Ayrıca doktorlar tarafından yapılan testlerde engel oranlarının yüksek çıkmasına neden olacak teşhislerin de koyulması gereklidir.
Yüzde 40 Özürlü Raporu Kimlere Verilir?
%40 engel oranlı engelli raporu, doğuştan ya da sonradan gerçekleşmiş bir kaza sebebi ile sağlıklı olmayan ve bazı ihtiyaçlarını kendilerini göremeyen kişilere verilebilir. Engelli raporu almak isteyen kişilerin raporlarında yazacak olan engel oranının kaç olacağı, ilgili hastanedeki kurul tarafından belirlenir. Bu nedenle engelli raporu alacak olan kişilerin engel oranlarına göre ayrı ayrı belirlenmiş olan raporlara başvuru yapma durumları mevcut değildir. Kendi hayatını yardım almadan ilerletemeyen kişilere verilen engelli raporları oranları bu nedenle doktorlar tarafından belirlenir.