2023 SGK erken emeklilik için bu şartları istiyor! Çalışmayan kadına büyük emeklilik fırsatı!

Çalışmayan kadınlar isteğe bağlı emeklilik yoluyla emekli olabilirler. Bu süreçte belirlenen şartların sağlanması ve prim ödemelerinin düzenli olarak yapılması önemlidir. Emeklilik başvurusu onay aldığında, prim ödemeleri süreci başlar. Emekliliği isteğe bağlı yoldan sağlayan çalışmayan kadınlar, her ay prim ödemelerini düzenli olarak yapmalıdır.