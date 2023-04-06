EYT 3600 emeklilik, staj sigortası ve 5000 gün prim eşitliği var mı? Torba yasa ne zaman açıklanacak? 2.TORBA YASA çıkış tarihi

TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.

Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi.