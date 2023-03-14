Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret 10.250 TL mi olacak? Nisan, Mayıs, Haziran'a dikkat! İşçiye ikinci zam tarihi...

Asgari ücret ara zammı için detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücrete ara zam var mı sorusu yer aldı. İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET ZAM HESABI
%25'lik zam yapılırsa 10.625 TL
Temmuz 2022'deki gibi %30'luk zam yapılırsa 11.050 TL
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşunca konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kadar gitmişti. Bakan Vedat Bilgin ise yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam düşüncelerinin olmadığını aktarmıştı.