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    • SGK
    • 14.03.2023 18:39
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    • 14.03.2023 18:39
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    Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret 10.250 TL mi olacak? Nisan, Mayıs, Haziran'a dikkat! İşçiye ikinci zam tarihi...

    Asgari ücret ara zammı için detaylar merak ediliyor. Asgari ücret desteğinde yeni zamlı tutarın TBMM'de yasalaşmasıyla birlikte ücret miktarı değişmişti. 2022 Temmuz ayından İtibaren geçerli olacak asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Peki, 2023 yılında asggari ücrete ara zam gelecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret 10.250 TL mi olacak?

    Asgari ücret ara zammı için detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücrete ara zam var mı sorusu yer aldı. İşte merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET ZAM HESABI

    %25'lik zam yapılırsa 10.625 TL

    Temmuz 2022'deki gibi %30'luk zam yapılırsa 11.050 TL

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

    Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşunca konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kadar gitmişti. Bakan Vedat Bilgin ise yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam düşüncelerinin olmadığını aktarmıştı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin ayrıca, "EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz" dedi.

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI

        Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada hiçbir vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizmişti.
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        Haberler SGK Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret 10.250 TL mi olacak? Nisan, Mayıs, Haziran'a dikkat! İşçiye ikinci zam tarihi...
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