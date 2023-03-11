Primi indirimi + 3.750 TL ödeme! Kredi, promosyon yarışı başladı... 9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL'ye ulaşacak!

EYT'den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına kredi imkânı sunarken işverenler de tazminat ödemesi için kredi alabilecek.. EYT ile emekli olan milyonlarca vatandaşın merak ettiği detaylar ortaya çıktı. Emeklilik talebinde bulunanlar ertesi gün destek primi ile işe giriş yapacak. Prim indirimi için 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı gün başlayacak. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
3 BİN 753 TL PRİM İNDİRİMİ
EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek.
Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira, kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak.