Primi indirimi + 3.750 TL ödeme! Kredi, promosyon yarışı başladı... 9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL'ye ulaşacak!

İŞİNİ KURANDAN KESİLMİYOR

Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları durumunda yapılan kesintiye Sosyal Güvenlik Destek Primi deniliyor.

Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılıyorr.Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

Bankalar, ayrıca maaşını taşıyacak EYT'lilere yönelik promosyonlar için de seçenekler sunmaya başladı. Öte yandan işverene de tazminat ödemelerinde kolaylık sağlaması adına KGF destekli kredi paketleri sunuluyor.