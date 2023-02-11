SSK, BAĞ-KUR Emekli maaşı erken mi yatacak? EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TARİHLERİ || 4A, 4B'lilere 13,14,15 Şubat 2023 hangi gün ödenecek?

Emekli maaşı erken ödeme tarihleri merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasını yaptı.
EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEMESİ NE ZAMAN?
SSK
-17,18,19,20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat
-21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat
-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
BAĞ-KUR
-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat
-27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir."