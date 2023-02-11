Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 11.02.2023 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2023 09:24
    ABONE OL

    SSK, BAĞ-KUR Emekli maaşı erken mi yatacak? EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TARİHLERİ || 4A, 4B'lilere 13,14,15 Şubat 2023 hangi gün ödenecek?

    Emekli maaşı erken ödeme tarihleri yapılan duyuru sonrası merak edildi. Türkiye, yaşanan deprem felaketinin ardından aldığı kararları gün gün açıklamaya devam ediyor. Yeni bir karar da emekli vatandaşlar için geldi. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SSK, BAĞ-KUR Emekli maaşı erken mi yatacak?

    Emekli maaşı erken ödeme tarihleri merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasını yaptı.

    EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    SSK

    -17,18,19,20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat

    -21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat

    -25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

    BAĞ-KUR

    -25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat

    -27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir."

        BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.

        MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

        Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak.

        SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle beraber maaş ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Ocak 2023 zammı ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL , en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liraya ve en düşük memur maaşı da 11 bin 848 liraya yükseldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fox TV’de rezil algı operasyonu
        Haberler SGK SSK, BAĞ-KUR Emekli maaşı erken mi yatacak? EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TARİHLERİ || 4A, 4B'lilere 13,14,15 Şubat 2023 hangi gün ödenecek?
            SON DAKİKA