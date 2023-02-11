SSK, BAĞ-KUR Emekli maaşı erken mi yatacak? EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TARİHLERİ || 4A, 4B'lilere 13,14,15 Şubat 2023 hangi gün ödenecek?

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle beraber maaş ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Ocak 2023 zammı ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL , en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liraya ve en düşük memur maaşı da 11 bin 848 liraya yükseldi.