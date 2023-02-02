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    • SGK
    • 02.02.2023 14:41
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    • 02.02.2023 14:41
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    T.c no ile engelli maaşı sorgulama e-devlet! Engelli maaşı geriye dönük alınır mı? Evde bakım maaşı sorgulama telefon numarası

    PTT üzerinden engelli maaşının sorgulama işlemleri için PTT şubelerine gidilmesi ya da ALO 144 hattının aranması gereklidir. Telefon üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılmak istenen işlemlerde, operatöre bağlanmasından sonra T.C. kimlik numarası bilgisinin verilmesi gereklidir. Maaş sahibi olan engelliye ait olan T.C. kimlik numarası ile beraber hızlı ve kolay bir şekilde engelli maaşının hesaba yatıp yatmadığı öğrenilebilir.

    takvim.com.tr
    T.c no ile engelli maaşı sorgulama e-devlet! Engelli maaşı geriye dönük alınır mı?

    Engelli maaşı geriye dönük alınır mı? Evde bakım maaşı sorgulama telefon numarası detayları haberimizde. PTT üzerinden engelli maaşının sorgulama işlemleri için PTT şubelerine gidilmesi ya da ALO 144 hattının aranması gereklidir. Telefon üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılmak istenen işlemlerde, operatöre bağlanmasından sonra T.C. kimlik numarası bilgisinin verilmesi gereklidir. Maaş sahibi olan engelliye ait olan T.C. kimlik numarası ile beraber hızlı ve kolay bir şekilde engelli maaşının hesaba yatıp yatmadığı öğrenilebilir. İşte T.c no ile engelli maaşı sorgulama işlemleri

    Evde Bakım Maaşı Sorgulama Telefon Numarası Kaçtır?

    Evde bakım aylığının telefon numarası üzerinden sorgulanabilmesi için aranması gereken numara, ALO 183 Sosyal Destek hattıdır. Bu telefon numarası ile beraber başvurusu resmi olarak gerçekleştirilmiş olan engelli maaşı ve diğer yardımların sorgulaması da gerçekleştirilebilir.

    Engelli Aylığı Başvuru Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

    Engelli maaşı başvuru sonuçları, ortalama 1 ay içinde çıkar. Engelli maaşı almak isteyen T.C. vatandaşları, başvurularının değerlendirilmesinden ve uygun görüldükleri takdirde onaylanmasından sonra başvuru onayından da haberdar edilirler.

    Engelli Maaşı Ne Zaman Kesilir?

    Güncel olarak engelli maaşı alan kişilerin maaş kesilme durumları, şöyle sıralanmıştır:

    • Ölüm

    • Engel oranında iyileşme olması

    • Engelli maaşı alan kişilerin farklı bir yerden gelir elde etmeye başlamaları

    • Başvuru esnasında ilgili kuruma teslim edilen belgelerde yanlışlık ya da sahte belge beyanı ile karşılaşılması

        • Engelli maaşının engellinin ihtiyaçları için değil farklı kurum ve kuruluşlara harcandığının tespit edilmesi

        • Maaş bağlanmış olan 18 yaş altındaki engellilerin ailelerinin kendileri ile beraber yaşamadıklarının tespit edilmesi

        • Engel oranının düzenli aralıklarla yapılan incelemelerde %40 altında çıkması

        Engelli Maaşı Geriye Dönük Alınır Mı?

        Engelli maaşlarının geriye dönük olarak alınabilme durumu, sadece 30 gün için geçerlidir. Engelli kişiler, maaş almak üzere başvuru yaptıkları tarihten onay alıncaya kadar geçen sürede eğer bir gelire sahip değillerse ve sahip olmadıklarını kanıtlıyorlarsa, ilk ay kendilerine yatacak olan maaşları 30 gün yani 1 aylık fazla yatar.

        Ancak engelli maaşı başvurusu yapmış olan kişiler, eğer uzun yıllardan beri engelliyseler ve engelli oldukları zamandan sonra herhangi bir başvuruda bulunmamışlarsa, kendilerine başvuru sağlamamış oldukları yıllar için herhangi bir şekilde engelli maaşı verilebilmesi söz konusu değildir. Engelli kişiler, engelli maaşı alabilmek için kaç yaşında olursalar olsunlar başvuru yapmak ve başvurularının onaylanmasını beklemek zorundadırlar.
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        Haberler SGK T.c no ile engelli maaşı sorgulama e-devlet! Engelli maaşı geriye dönük alınır mı? Evde bakım maaşı sorgulama telefon numarası
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