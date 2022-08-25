EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası çıktı mı, kimler emekli olacak? İşte masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...

EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT ile ilgili her geçen gün yeni açıklamalar yapılıyor. Özellikle hangi formüllerin uygulanacağı çok merak ediliyor. Bu hususta Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, masada tek bir formül var. Peki, nedir bu formül? Finlandiya ve Almanya formülleri olabilir mi? Finlandiya'da bu şekilde emekli olanların sonradan emekli maaşlarında iyileştirme yapılmış, maaşlar yükseltilmiş. Bugün ise Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda emeklilik yaşı 62 ila 65 yaş seviyelerinde.
EYT'de kimler yaşa takılıyor?
Kısaca kimlerin emeklilikte yaşa takıldığına da değineyim. İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 senesinin eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın alışanların 20 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu.
Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik amacıyla yeterliydi ve her iki kesim için de yaş koşulu aranmıyordu. Fakat 1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık vakti ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik bağlamında bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar bağlamında 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı.