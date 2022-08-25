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    • SGK
    • 25.08.2022 10:17
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    • 25.08.2022 10:26
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    EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası çıktı mı, kimler emekli olacak? İşte masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...

    EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı son hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, şunlar doğru değil. Masamızda yalnızca bir adet EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz esasen 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz. Kapsamlı bir çalışma Aralık ya da Ocak ayında Meclis'te olur" açıklamasını yaptı. Peki kimler EYT'li olabilir? Kimler EYT'den yararlanabilir? EYT ne zaman çıkacak?

    takvim.com.tr
    Masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...

    EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT ile ilgili her geçen gün yeni açıklamalar yapılıyor. Özellikle hangi formüllerin uygulanacağı çok merak ediliyor. Bu hususta Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, masada tek bir formül var. Peki, nedir bu formül? Finlandiya ve Almanya formülleri olabilir mi? Finlandiya'da bu şekilde emekli olanların sonradan emekli maaşlarında iyileştirme yapılmış, maaşlar yükseltilmiş. Bugün ise Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda emeklilik yaşı 62 ila 65 yaş seviyelerinde.

    EYT'de kimler yaşa takılıyor?

    Kısaca kimlerin emeklilikte yaşa takıldığına da değineyim. İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 senesinin eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın alışanların 20 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu.

    Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık vakti ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik amacıyla yeterliydi ve her iki kesim için de yaş koşulu aranmıyordu. Fakat 1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık vakti ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik bağlamında bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar bağlamında 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı.


        İşte bundan sonra da bu vatandaşlar çalışma senesini ve prim gün miktarını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar. Düzenlemenin ilk haftalarında bu durumdan etkilenenlerin adedi azdı fakat vakit geçtikçe prim gün miktarını doldurup da emekli olamayanların adedi artınca problem durumuna geldi.

        EYT yasası ile kimler emekli olacak? İşte masadaki yeni formül

        EYT'de çok alterlatifli taslakları masaya yatıran bir çalışma grubu kurulurken düzenlemenin sene sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor.

        Formül 1

        15 sene çalışma zamanı 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik amacıyla koşulu aranmaması

            Formül 2

            Erkeklerde 25 sene ve 9 bin prim gün adedi, kadınlarda 20 sene ve 7 bin 200 prim gün adedi ile yaş koşuluna bakılmadan emeklilik

            Formül 3

            Emeklilik yaşını doldurmak amacıyla beklenilen zamanın yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emeklilik

            Formül 4

            8 Eylül 1999 evveli sigorta girişi olup, lüzumlu prim gün adedi ile çalışma senesini tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi

                Formül 5

                Gerekli prim gün miktarını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması olanağı tanınarak, prim gün sasenearının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi

                Formül 6

                Emeklilikte yaş takılanların yaş koşulunda indirim yapılması

                Formül 7

                Prim gün miktarını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi
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                    Haberler SGK EYT 25 AĞUSTOS SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası çıktı mı, kimler emekli olacak? İşte masadaki tek EYT formülü! 47, 48, 49 yaş ve üzeri...
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