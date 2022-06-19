Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Birikmiş yetim aylığı sorgulama nasıl yapılır?

👉Birikmiş Yetim Aylığı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden gerçekleşebilir. Birikmiş yetim aylığının tutarını öğrenmek isteyen kişiler, e-devlete girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girmeli ve "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına girmelilerdir. Arama kısmına bu sayfanın adının yazılmasından sonra kişilerin ne kadar aylık aldıkları dökümleri kendilerine verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu işlemi yapmak isteyen kişiler ise kimlikleri ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından yetim aylıklarını öğrenebilirler.

👉Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir Mi 2022?

Güncel olarak dul kadının hem babasından hem de eşinden emekli maaşı alma hakkı mevcuttur. Ancak babadan emekli maaşı almak isteyen kadınların eşleri, babalarından önce vefat etmiş olmalıdır. Ancak eşinin vefatından belirli bir süre geçmesinden sonra kişiler, babalarını kaybetmişlerse babalarından da emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler. Aynı zamanda dul kadınların kendilerinin de sigortalı olarak çalışmamaları ya da emekli olmaları şartları kendilerinde aranır.