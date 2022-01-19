Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Senelerin birikimi tek çırpıda ödeniyor! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!

Emekli olmak bağlamında tespit edilen şartları sağlayamayan vatandaşlar, çalıştıkları vakit ve ödedikleri prim miktarına göre bu paraları iade alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplu ödeme olarak gerçekleştirdiği bu primler amacıyla emekli olamayan vatandaşlara destek sağlıyor. Emeklilik amacıyla yaş şartını sağlamasına karşın primleri yetmeyen vatandaşlar bu haktan yararlanabilecekler. İşte SGK prim iadesi şartları ve detayları…
SGK Prim İadesi Başvurusu
SGK prim iadesi hesaplama işlemlerinin yapılması amacıyla müracaat şartlarını taşıyanların SGK il/ilçe müdürlüklerinden müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Hem de e – Devlet üzerinden kişilerin bu haktan yararlanmak amacıyla müracaatlarını; ''Sosyal Emniyet Kurumu Toptan Ödeme Talebi'' sayfası üzerinden gerçekleştirmeleri de mümkündür.
Prim iadesi alabilmek isteyenlerin kanunda belirlene şartları taşımaları gerekir. Sigortalının emekli olmadan evvel vefatına dair de meşru hak sahipleri doğrultusundan prim iadesi isteği oluşturulması mümkündür. Prim iadesi alındıktan sonra bireylerin tekrardan emeklilik sitemine dahil olması da belirli şartlara bağlanmıştır.
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SGK Prim İadesi Nedir, Kimler Alabilir?
SGK prim iadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu içeriğinde 4/B ve 4/C (eski adıyla SSK, Bağ Kur) kapsamında sigorta primleri ödenmiş vatandaşlara, yatan prim civarlarına göre oluşturulan bir ödeme türüdür. Kanunlarda emeklilik amacıyla tespit edilen yaş şartını sağlamasına karşın emeklilik hakkı elde edemeyen kişilerin, SGK'ya ödedikleri primleri geri alması bu program ile olası duruma getirilmiştir.
Prim iadesi yalnızca SSK ve Bağ Kur'lular amacıyla değil aynı vakitte devlet memurları (4/C – Emekli Sandığı) içerisinde değişik işlem ve şartlar ile uygulanabilir. Kesenek iadesi şeklinde oluşturulan bu yöntem, emeklilik hakkı elde edemeyenlerin SGK'dan toplu para iadesi almasını sağlamaktadır. Sigortalı vatandaşların direkt olarak kendisi yararlanabileceği gibi bu haktan meşru mirasçıları da vatandaşların vefatından sonra yararlanabilir.