Hesaplarınıza en az 2.750 TL ödeme gelecek! SGK-SSK ve Bağkur'lular dikkat! Maaş zammından sonra hemen başvuru yapın!

Geçtiğimiz aylarda meydana çıkan enflasyon oranlarının TÜİK doğrultusundan açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam seviyesi belirlenmişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon oranlarının açıklandığı gün düzenlemiş bulunduğu senenin ilk kabine toplantısı ardından hem memuru hem de emekliyi sevindirecek bir ek zam kararı açıklandı. Buna göre yeni devre itibari ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Maaş zammından sonra emeklilere ek bir para da verilecektir.
2022 İş Bankası Emekli Promosyon Ödemesi
Emekli müşteri miktarını çoğaltmak isteyen bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni devre emekli promosyon ödemelerinde detaylı farklılıklar yaptı. Banka 2022 senesi itibari ile alınan emekli maaşı tutarlarına göre ödeyeceği promosyonları şu şekilde belirledi:
1.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere: 1.750 TL
1.500-2.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 1.875 TL
2.500 TL'nin üstünde maaş alan emeklilere: 2.000 TL
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2022 Türkiye Ekonomi Bankası Promosyon Ödemesi
Özel bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası da yeni devre emekli maaşı promosyon ödemelerin de detaylı düzenlemeler yaptığını açıkladı. TEB'in geliştirmiş bulunduğu 2022 promosyon ödemesi kampanyası, özel bankalar arasında ki rekabeti kızıştırdı. TEB yeni devre itibari ile emeklilerin promosyon ödemesine ek olarak Bonus ödeme gerçekleştireceğini ilan etti. Buna göre 2022 TEB promosyon ödemeleri şu şekilde değişmiş oldu:
1.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere: 1.850 TL
1.500-2.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 2.300 TL
2.500 TL'nin üstünde maaş alan emeklilere: 2.750 TL
Emeklilerin yukarıda belirtilmiş olan emekli maaşı promosyon ve Bonus ödemelerinden yararlanmaları amacıyla TEB bankasına en az iki otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir.