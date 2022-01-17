Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama!

2022 Ocak maaşlarıyla beraber emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca emekli vatandaş, zamlı emekli maaşlarını alabilecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihler ise tahsis numarasına göre belli olacak. Bu nedenle gün içerisinde vatandaşlar yoğunlukla SGK emekli tahsis no sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış ile 2.500 TL'ye yükseldi. Yıllarca çalışma hayatında emek veren ve emeklilikte refah bir hayatın hayalini kuran vatandaşların Ocak ayı emekli maaşları bugünden itibaren yatmaya başladı. Peki, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş günleri tahsis no sorgulama ekranı!
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? TAHSİS NUMARASI İLE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ!
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.