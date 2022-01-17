Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama!

2022 Ocak maaşlarıyla beraber emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca emekli vatandaş, zamlı emekli maaşlarını alabilecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihler ise tahsis numarasına göre belli olacak. Bu nedenle gün içerisinde vatandaşlar yoğunlukla SGK emekli tahsis no sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış ile 2.500 TL'ye yükseldi. Yıllarca çalışma hayatında emek veren ve emeklilikte refah bir hayatın hayalini kuran vatandaşların Ocak ayı emekli maaşları bugünden itibaren yatmaya başladı. Peki, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş günleri tahsis no sorgulama ekranı!