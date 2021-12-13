Bu şartlara uyanlar bugün hemen emekli olacak… 12 milyona katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik fırsatı geldi!

Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında görünen erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını gerçekleştiren uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme hayali kurmaktadır. Fakat bu hayali yapmak hiç de basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin birtakım yolları da mevcuttur. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir?
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI GELDİ! DİREK EMEKLİ OLACAKLAR
SGK sisteminde birtakım hallerde 3600 prim günü ve 15 sene hizmet zamanını tamamlayan birtakım çalışanlara erken emekli olma olanağı tanınabiliyor. Bu özel şartları değerlendiren çalışanlar erken emekli olarak anında emekli maaşına bağlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı erken emekli olma olanağı veriliyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekleri zamanı kısaltabiliyorlar. Bunların yanı sıra yaş durumu, engellilik durumu, maluliyet, iş gücü eksikliği gibi nedenler de erken emekli olmanın kapılarını ardına kadar açabiliyor.
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ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir. Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.